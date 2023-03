Cristian Tudor Popescu, pus la zid de o actriță din Teambuilding: “Hai să ne trezim”

O actriță din filmul Teambuilding i-a dat replica lui Cristian Tudor Popescu, după ce gazetarul a criticat dur producția, acum ceva timp. Iată ce a spus Roxana Condurache despre valul de critici la adresa comediei.

O actriță din Teambuilding, replică pentru Cristian Tudor Popescu. Ce i-a transmis gazetarului

În urmă cu câteva luni, , apărut la cinema în toamna anului 2022. În prezent, comedia este disponibilă pe Netflix și a atras un val de critici, pe lângă aprecieri.

Roxana Condurache, interpreta moldovencei Andreea din producția semnată de BRomania și Micutzu, i-a dat o replică lui Cristian Tudor Popescu. Vedeta consideră că românii sunt “prefăcuți” și nu vor să recunoască faptul că înjură foarte mult.

În plus, actrița a ținut să dea exemplul melodiilor care se regăsesc în trending-ul de pe YouTube, multe dintre ele fiind manele și muzică trap.

“Părerea mea e că românii sunt prefăcuți, ipocriți și nu vor să recunoască în ce lume trăim, cum vorbim noi, de fapt, atunci când nu este o cameră pe noi sau când nu ne filmăm cu filtre pe Instagram. În România se înjură foarte mult, se înjură ca la ușa cortului.

Uneori e o plăcere enormă să se înjure și în Moldova, mai ales, e chiar un talent. Eu am auzit așa niște înjurături inventate la cald, de îți vine să le și aplauzi. Deci, hai să nu ne mai dăm pe după deget! Oh my God ( n.r Doamne, Dumnezeule) noi suntem niște oameni culți, citim!

Uitati-vă în trending, pe Youtube, ca să vedeți ce melodii sunt! Nu o să vezi discutându-se vreun Cioran sau un podcast cu Cărtărescu. O să vezi altceva și ăia suntem noi, aia e România!

Ce a zis domnul Cristian Tudor Popescu? E subcultură?! E, hai să nu, hai să ne trezim! Asta e realitatea, ăștia suntem noi! Hai să nu ne mai prefacem că nu mai avem timp și acum oricum în trending e să fim reali, să fim autentici!

Recunoașteți că mai înjurați din când în când și vă face plăcere. Îl mai dai așa pe unul că nu ți-a răspuns la mesaj și ce bine te simți, gata te-ai răcorit!”, a declarat Roxana Condurache pentru .

Ce a spus Cristian Tudor Popescu despre filmul controversat

Jurnalistul a criticat filmul Teambuilding, care Cristian Tudor Popescu a declarat că a văzut filmul doar până la jumătate, deoarece nu a putut mai mult.

“Până la jumătate, acasă, pe computer, (n.r. cât a văzut din film) și a trebuit să mă opresc pentru că se umpluse încăperea de maimuțe antropoide care râdeau. Nu de film, râdeau de mine. Dacă aș și scrie ceva, orice, despre Teambuilding, cred că primatele ar începe să mă scuipe.

N-am reușit să schițez nici măcar un mic zâmbet, dimpotrivă, simțeam că mă retardez, mă tâmpeam și eu uitându-mă la ce-i acolo”, a spus gazetarul în urmă cu câteva luni.

Teambuilding este o satiră despre viața în corporație. Producția a fost realizată de echipa lui Matei Dima, cunoscut ca BRomania în mediul online, și a avut un succes răsunător. Comedia s-a aflat săptămâni la rând și în topul celor mai vizionate filme de pe Netflix.