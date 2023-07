Cristiano Bergodi a ajuns la București și va semna cu Rapid. Prima reacție

i, așa cum FANATIK a anunțat. Fostul antrenor al lui Sepsi a ajuns la București și va semna contractul cu „giuleștenii”.

Cristiano Bergodi a aterizat la București. Prima reacție a antrenorului: „Se pare că toate drumurile duc în România pentru mine”

Cristiano Bergodi urmează să parafeze contractul cu Rapid, iar antrenorul a oferit o scurtă declarație pe aeroportul Henri Coandă: „Sunt fericit. (Reporter: Aţi primit multe mesaje din partea fanilor Rapidului?) Da, da! Da (n.r. dacă au fost pozitive). Se pare că toate drumurile duc în România pentru mine”.

ADVERTISEMENT

Italianul va semna un contract valabil pe doi ani și are ca obiectiv câștigarea titlului în SuperLiga. Bergodi va debuta în Giulești chiar împotriva lui Sepsi Sfântu Gheorghe.

Cristiano Bergodi a fost deja luat în primire : „Poate mulți dintre voi ați uitat anul 2015 cu italianul pe bancă!!! A făcut marea performanță și a dus Rapidul în liga a doua!!”, a scris liderul galeriei Rapidului pe contul său de Facebook.

ADVERTISEMENT

Cristiano Bergodi, pus sub presiune de fanii Rapidului: „Dacă nu va funcționa, vor cădea capete”

Gigi Corsicanu a vorbit despre numirea antrenorului italian pe banca Rapidului: „Noi ne-am resemnat, mergem cu Rapidul înainte. Nu ținem cu Rapid pentru Marius Șumudică, pentru Dan Șucu. Acum două seri am anunțat că domnul Șucu s-a înțeles deja cu Cristiano Bergodi. Totuși speram să se schimbe ceva, pentru că simțeam o susținere pentru Marius Șumudică”.

Fostul lider al galeriei Rapidului a lăsat de înțeles că patronul echipei nu a ținut de părerea unanimă a suporterilor: „Toată lumea l-a sfătuit pe domnul Șucu să-l aleagă pe Șumudică. E un moment mai dificil în perioada asta. Nu mai ești atât de sigur să te bați la titlu. Dacă vine un antrenor cu principii, trebuie să-și impună ideile.

ADVERTISEMENT

Și suporterii au dreptul la o opinie. Facem spectacol. Acționarii beneficiază de sponsorizări prin intermediul nostru, pentru spectacolul care este în tribune. Este dreptul lui (n.r. al lui Dan Șucu) să aleagă antrenorul. Ne-am spus și noi punctul de vedere”.

„Dacă nu va funcționa, vor cădea niște capete!”

Gheorghe Răducan a explicat că Bergodi va plăti în cazul în care nu va avea rezultate: „Noi nu ne dorim răul Rapidului. Dacă nu va funcționa, vor cădea niște capete. Noi am avut răbdare cu Adrian Mutu. Performanța nu se face peste noapte. Știu ce înseamnă să faci treabă. Noi nu am făcut presiune. Ne-am exprimat susținerea pentru antrenorul Marius Șumudică. Am o relație bună cu domnul Bergodi. Dacă facem o comparație, CV-ul lui Șumudică arată mai bine”.

Dan Șucu și Victor Angelescu nu au scăpat nici ei de critici: „Eu vreau să pun această decizie pe seama lipsei de experiență. Din moment ce ai făcut această alegere, e clar că ai făcut presiune asupra echipei. Puteau să ia presiunea și să fie pe Șumudică. Nu sunt avocatul lui Șumudică. Șumudică a făcut tot ce a putut să vină la Rapid.

ADVERTISEMENT

Eu mi-am exprimat opțiunea pentru Marius Șumudică, ce am făcut altceva? Oamenii vor face comparație, dacă nu vor fi rezultate. Am avut șansa să-l avem pe Șumudică”, a mai declarat Corsicanu, la .