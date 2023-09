Cristiano Bergodi, antrenorul Rapidului, ofertat de Dinamo! „M-am întâlnit cu ei”

care s-au îndrăgostit de Româmia. Italianul de 58 de ani a ajuns prima oară în țara noastră în 2005, când semna cu FC Național. De atunci, a stat pe banca mulot formații de la noi.

Cristiano Bergodi, aproape de Dinamo

FC Național, CFR Cluj, Rapid București, Poli Iași,FCSB, ASA Târgu-Mureș, FC Voluntari, Universitatea Craiova și Sepsi OSK sunt echipele ce au fost antrenate de Bergodi, Italianul a ratat un singur club important din București.

Dinamo este singura echipă importantă a Capitalei ce nu l-a avut pe Bergodi antrenor. Cu toate acestea, , în perioada în care erau la echipă Cristi Borcea și Nicolae Badea.

A mers la o întâlnire cu ei, dar nu a ajuns la un acord pentru că era prea atașat de Rapid și, fiind un antrenor profesionist, nu a putut face acest pas. Astfel, Bergodi a ajuns să rateze să semneze cu Dinamo.

”Am antrenat toate echipele, cele mai bune, în afară de Dinamo. Puteam ajunge și acolo. Nu-mi aduc aminte când a fost, dar am vorbit și cu Borcea și cu Badea. Nu am ales să merg pentru că nu ne-am pus la un acord. Sunt profesionist, am în inima mea spiritul rapidist.

Mi-a plăcut mereu cum s-au comportat suporterii.”, a spus Cristiano Bergodi, antrenorul principal de la Rapid București, la emisiunea SUFLET DE RAPIDIST, moderată de Robert Niță și Lucian Ionescu.

Perioada la care face referire Cristiano Bergodi este între 2009 și 2011, deoarece acesta a spus că s-a reîntâlnit la Târgu-Mureș cu Ndoye, jucător pe care putea să îl antreneze și la Dinamo.

Totuși, în 2021, Bergodi a fost aproape de Dinamo, după demiterea lui Dario Bonetti. Acesta se afla în negocieri cu Academica Clinceni atunci, dar Nicolae Badea a încercat să îl aducă la Dinamo. Stabilitatea financiară inexistentă atunci la Dinamo au făcut ca acesta să nu semneze.

Pe lângă echipele din România, Bergodi a mai fost antrenor și în Italia. Brescia, Pescara, Modena, Sassuolo și Imolese sunt echipele pe care le-a pregătit. A fost secund la Lazio și Lecce.

