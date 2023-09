Bergodi, mesaj pentru Șumudică după Rapid – Dinamo 4-0: „Înseamnă că e rapidist adevărat”

Antrenorul giuleștenilor și-a felicitat jucătorii pentru felul în care au evoluat și consideră că echipa a evoluat mult în ultima perioadă, fiind fericit pentru rezultatele pozitive obținute.

Bergodi, mesaj pentru Șumudică după Rapid – Dinamo

Cristiano Bergodi a fost bucuros după victoria obținută de : „Un meci frumos, am câștigat, am luat trei puncte, mă bucur pentru băieți și îi felicit.

Au făcut un meci bun, dar a fost dificil în prima repriză, pentru că Dinamo e o echipă agresivă. A fost bine după, am rupt echilibrul cu golul din penalty, iar a doua repriză ne-am făcut meciul mai ușor.

Noi am jucat bine, chiar foarte bine, am dat patru goluri, nu am primit și mai puteam marca. E bine așa! Benzile au împins jocul bine, dar repet, la penalty s-a rupt echilibrul meciului”.

Tehnicianul italian a avut un mesaj și , despre care a spus că a avut ce să vadă pe Giulești: „Da, mă bucur că a venit pe stadion, înseamnă că e un rapidist adevărat.

S-au spus mai multe lucruri atunci, dar pe mine nu mă interesează. Ce pot să spun despre el, știm cu toții că este rapidist. Cred că a avut ce să vadă în seara asta, pentru că am jucat foarte bine”.

„Echipa joacă bine!”

„Funsho a dat mult în acest meci, echipa joacă bine! Am avut ocazii mari și până la penalty-ul acela. Funsho e un jucător rapid, combinativ, cred că joacă acum bine. Nu știu ce s-a schimbat!

Dar se pare că a înțeles bine ce vreau, ce doresc, iar ceilalți jucători au fost și ei la fel de buni, toți au jucat la capacitate maximă, sunt mulțumit de ei”, a .

„La Cîrjan e o perioadă ca la orice alt jucător, trebuie să-l așteptăm, nu e ușor pentru el, dar va avea și el șanse să joace. Trebuie să arate pe teren, la antrenament și va veni și rândul lui.

Emmers, de exemplu, a jucat cinci minute în primele cinci etape, iar acum a jucat trei meciuri consecutive titular, trebuie să aștepți, că vine timpul tuturor.

Avem un grup bun, un număr mare de jucător, avem 26 de jucători, e normal că cineva stă și nu prinde lotul, toți se antrenează foarte bine, în acest moment astea au fost alegerile.

Avem o grămadă de meciuri înainte, mai ales acum din octombrie, când vom jucat și în grupele cupei. Voi face rotații, nu rezistă 11 jucători, avem nevoie de un grup. Toți vor avea șanse!

E concurență, despre Dragoș și Junior am numai cuvinte de laudă, se antrenează foarte bine. Ștefănescu e un jucător bun, vedeți ce a făcut și în Conference League, dar nu știu ce va fi, sunt mulțumit de lot.

Eu mă concentrez pe antrenament, să reglăm ce nu e bine, am încredere în acest lot și sunt bucuros cu el, ne rămâne doar să ne pregătim”, a mai spus antrenorul Rapidului.