Cristiano Bergodi le-a răspuns suporterilor Rapidului, după ce aceștia i-au cerut demisia: „Sunt obișnuit”

Cristiano Bergodi a declarat după meci că nu se gândește să-și dea demisia, deși întreg stadionul i-au cerut asta în ultimele minute de joc. Italianul susține că e obișnuit cu astfel de reacții și încă e șocat de faptul că echipa sa n-a marcat în prima repriză la o ocazie imensă a lui Krasniqi.

„A fost un meci incredibil. Am avut o primă repriză bună, mai ales primele 30 de minute, unde am avut o ocazie mare, singur cu portarul. N-am reușit să dăm gol și apoi ne-au taxat la finalul meciului. E normal ca suporterii să fie supărați.

Ei se uită numai la rezultat. După un asemenea meci ce mai putem spune? Când nu dai gol și ceilalți te taxează. Cred că nici măcar o remiză nu era corectă, trebuia să câștigăm, dar dacă nu dai gol singur cu portarul… Am pierdut luciditatea în ultimele 20 de minute.

Dacă am fi marcat în prima repriză, am fi avut un meci mai ușor. Nu putem vorbi la cald după un asemenea meci. Trebuie să încercăm să reglăm lucrurile, dar nu e ușor.

Moralul echipei a scăzut mult. În a doua repriză am intrat în criză de timp, în panică și am pierdut din luciditate. Am fost taxați la ultima acțiune.

„Sunt antrenorul Rapidului!”

Sunt antrenorul Rapidului până când clubul decide. Un antrenor antrenează. Am avut ocazia să urcăm pe locul 2 și am pierdut-o. E păcat. Nu e ușor să ridici moralul echipei. Când joci cu multă presiune nu e ușor.

Chiar dacă tot stadionul îmi cerea demisia, eu sunt obișnuit. M-am dus la o domnișoară, din păcate n-a avut noroc în viață (n.r. e vorba despre o fană în scaun rulant), am salutat-o, că o cunosc din 2007.

E cel mai greu moment al carierei mele în România. Cei de la Sepsi m-au îmbrățișat. Ei mă iubesc, și eu îi iubesc. Am făcut performanță acolo”, a declarat Cristiano Bergodi.