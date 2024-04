Adi Vasile, afectat de eșecul CSM București din Champions League: “E puțin dureros”. Ce spune de demisie

la handbal feminin, cu scorul de 24-27. Bucureștencele conduceau cu 20-18 în minutul 42 al întâlnirii.

CSM București, învinsă de Metz cu 24-27

. Acestea au pierdut numeroase mingi în defensivă iar în atac nu au reușit să fructifice niște ocazii importante. Cristina Neagu a fost cea mai bună marcatoare a “tigroaicelor”, cu 9 reușite.

Adi Vasile a vorbit la finalul meciului despre rezultatul cu echipa din Franța. Acesta a precizat că Metz a reușit să speculeze inexactitățile din jocul bucurestencelor, însă este convins că echipa sa poate face o figură frumoasă în returul din Franța. Acesta a declarat:

“În repriza a doua, Metz a avut o perioadă foarte bună, deși noi veneam cu un avantaj de 2 goluri. Cred că asta se întâmplă când echilibrul dintre cele două echipe este așa cum arată, imediat ce una dintre ele nu fructifică șansa pe care o are, există o calitate foarte mare din partea cealaltă, iar Metz în acest moment cred că au fost foarte buni să speculeze orice inexactitate a noastră.

Suntem conștienți de acest lucru, suntem conștienți și o să ne pregătim și mai bine. Mergem cu un dezavantaj de 3 goluri, dar sunt 60 de minute de jucat. Șansa este acolo, credem în noi. Sunt două echipe foarte puternice, credem în noi.

Cei de la Metz au avut un pic de șansă la anumite mingi care au sărit în favoarea lor, așa că credem cu adevărat în noi. Există o marjă de progres foarte bună pe care știm că o putem avea și în atac și în apărare și avem 3 goluri de recuperat. Nimic nu este ușor, dar sunt 3 goluri. 3 goluri se întâmplă imediat în handbal”.

Rămâne Adi Vasile la CSM?

Adi Vasile a fost întrebat de presiunea resimțită pe banca CSM-ului și dacă își simte în pericol postul de antrenor. Tehnicianul a transmis că el încearcă să își facă treaba de antrenor cât mai bine.

“Sunt atent la ceea ce am de făcut. Sunt atent la ceea ce trebuie să lucrez cu echipa. Încerc să fac tot ce pot, încercând să fim și mai buni. Sunt antrenor și asta trebuie să fac”, a explicat Adi Vasile.

Crina Pintea: “Am tras un an de zile pentru meciurile astea”

Crina Pintea, pivotul celor de la CSM București, s-a declarat dezamăgită de jocul echipei. Aceasta a transmis că bucureștencele puteau obține un rezultat mai bun dacă erau mai concentrate. Pintea a dat de înțeles că echipa sa poate întoarce rezultatul în retur. De asemenea, handbalista a ținut să le mulțumească fanilor care au fost prezenți la meci.

“Suntem puțin mai mult dezamăgite. Am avut foarte multe momente bune însă cred că puteam să fim mult mai atente în unele situații. Puteam să avem mult mai multă răbdare în faza de atac, să fim puțin mai atente în faza de apărare, mai agresive. Eu cred foarte mult până la final. Cu o apărare mai bună cred că putem să întoarcem rezultatul. Trebuie să ne ducem acolo să ne batem. Asta am vrut și astăzi dar nu am făcut de foarte multe ori acest lucru.

Este obiectivul nostru, e ceea ce ne dorim. Am tras un an de zile pentru meciurile astea. Ne dorim din toată inima și acum e puțin dureros faptul că nu am putut să câștigăm meciul acesta mai ales că am avut extraordinar de multe momente bune.

Foarte mulți oameni sunt alături de noi. Și astăzi a fost sala plină, atmosfera a fost una extraordinară. Ne dorim să creadă în noi până la final. Așa cum ei își doresc foarte mult ca noi să facem un rezultat bun, noi ne dorim de mai multe ori să facem treaba asta și clar că ne vom bate atât pentru noi cât și pentru oamenii care ne susțin”, a precizat Crina Pintea