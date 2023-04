Cristiano Bergodi, nemulțumit după Sepsi – Universitatea Craiova 1-2: „Ce lucruri negative? E un sezon bun!”

Sepsi nu a reușit să repete performanța din meciul cu Rapid de pe teren propriu. Echipa antrenată de Cristiano Bergodi după un meci extrem de modest și rămâne cu o singură victorie în cele cinci partide scurse din play-off-ul SuperLigii.

Cristiano Bergodi, iritat la flash-interviu: „Ce lucruri negative? E un sezon bun”

Cristiano Bergodi a fost extrem de iritat la flash-interviu după ce a fost întrebat dacă o nouă finală în Cupa României Betano ar salva sezonul. Antrenorul italian este de părere că Sepsi a avut un sezon bun indiferent de rezultatul meciului cu CFR Cluj și a trecut în revistă realizările covăsnenilor din actualul sezon.

„Ce lucruri negative? Sepsi, că a ajuns în play-off și că a făcut încă o semifinală de Cupa României pentru al doilea an la rând? Chiar dacă nu mergem în finală, am făcut încă o semifinală, doi ani la rând. Parcă e un sezon, nu știu… Un sezon ratat. E un sezon bun.

Am eliminat Olimpija Ljubljana care acum câștigă la pas campionatul. După am pierdut cu Djurgarden, care a ajuns în optimi în Conference. După, am intrat în play-off. E un sezon bun, dacă ajungem în finală bine, dacă nu ajungem asta e”, a declarat Cristiano Bergodi, la finalul jocului.

Cristiano Bergodi, fără presiune înaintea semifinalei Sepsi – CFR Cluj

Pentru Sepsi urmează partida cu CFR Cluj din . Cristiano Bergodi a explicat unde s-a făcut diferența în meciul cu Universitatea Craiova și a precizat că jucătorii nu simt presiune înaintea meciului din cupă.

„Și noi, și ei am avut situații. Am avut șutul lui Matei. În repriza a doua am luat gol, au ajuns după o deviere și au dat gol. Au avut șansa, au dat golul al doilea, apoi s-au retras.

Am avut benzile, am avut ocazii la 1-0. La Ștefănescu asta înseamnă ceva. Am dat gol prea târziu. Acum mergem înainte, avem un meci important cu CFR.

Noi nu jucăm cu presiune. Băieții au jucat bine. Eu sunt nemulțumit doar pentru jocul cu CFR (n.r. scor 1-2). Ocazii ne facem întotdeauna. Avem un meci important. Am pierdut numai la CFR (n.r. din punctul de vedere al jocului), în rest am făcut meciuri bune”, a mai spus Cristiano Bergodi.

Sepsi se află pe ultimul loc în play-off-ul SuperLigii după finalul turului cu 24 de puncte, la patru lungimi în spatele celor de la Rapid, care au un meci mai puțin. După meciul cu CFR din cupă, pentru covăsneni urmează duelul de pe teren propriu cu Farul Constanța.

Marius Ștefănescu știe cum ar fi putut întoarce soarta meciului cu Universitatea Craiova

Marius Ștefănescu a marcat golul de onoare pentru Sepsi în minutul 90+5 și a ajuns la trei reușite în play-off-ul SuperLigii după cele cu FCSB și Rapid. Fotbalistul este convins că dacă echipa sa ar fi deschis scorul alta era soarta meciului.

„Ne doream să câștigăm și în seara asta. Din păcate, golul a venit prea târziu. Dacă înscriam primii, altul era rezultatul. În prima repriză, dacă marcam eu, altul era rezultatul. Am vorbit la pauză, dar am luat în patru minute gol. A venit golul doi pe contraatac.

La înfrângere nu poți să fii bucuros. Am făcut un joc bun, zic eu. Am demonstrat, doar la meciul cu CFR am jucat slab. Sperăm miercuri (n.r. la meciul cu CFR Cluj) să fie stadionul plin și publicul să ne conducă spre o nouă finală”, a spus Marius Ștefănescu, la finalul meciului.