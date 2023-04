Sepsi Sf. Gheorghe – Universitatea Craiova, Live stream ora 20:30 în etapa 5 din play-off SuperLiga. Oltenii aleargă după locul 3. Echipele de start

Meciul Sepsi Sf. Gheorghe – Universitatea Craiova are loc vineri, 21 aprilie, cu începere de la ora 20:30, în cadrul etapei 5 din play-off. Covăsnenii nu mai au niciun obiectiv pentru play-off, fiind greu de crezut că vor reuși să evadeze de pe ultimul loc. În schimb, sunt cu gândul mai mult la Oltenii, după succesul cu Rapid, spun că se vor bate pentru a prinde Europa de pe locul 3.

Unde se joacă meciul Sepsi Sf. Gheorghe – Universitatea Craiova, în etapa 5 din play-off SuperLiga

Întâlnirea Sepsi Sf. Gheorghe – Universitatea Craiova se dispută vineri, 21 aprilie, de la ora 20:30, pe stadionul echipei covăsnene, în etapa 5, ultima a turului play-off-ului. În general, meciurile cu echipa craioveană au stârnit mai mereu interes, încât se speră ca în tribune să se afle un public numeros.

În funcție și de condițiile meteo, acest meci ar putea beneficia de prezența a măcar 4-5 mii de spectatori, ceea ce ar fi destul de bine, mulți venind din localitățile din apropiere de Sfântu Gheorghe sau de la Miercurea Ciuca și Odorheiu și Târgu Secuiesc.

Cine transmite la TV partida Sepsi Sf. Gheorghe – Universitatea Craiova

Partida se joacă vineri, 21 aprilie, de la ora 20:30, pe stadionul echipei covăsnene, în etapa 5 din play-off-ul SuperLigii. Ea va fi transmisă în direct pe micile ecrane pe canalele Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport 1. O mai puteți viziona intrând pe site-ul FANATIK.RO, în format LIVE VIDEO.

Din păcate pentru iubitorii fotbalului, vineri, 21 aprilie, vremea nu va fi deloc un prieten al fotbalului. Ba, dimpotrivă, un dușman, pentru că va fi o zi cu cer acoperit pe tot parcursul și va ploua mult, în mai multe reprize, posibil și la ora jocului. Maxima va urca în termometre până la 13 grade la ora amiezii, dar la ora partidei vor fi în jur de 7 grade. Și această vreme este progonozată pe perioada a nu mai puțin de o săptămână! Bucureșteanul Marcel Bîrsan va arbitra aacest meci.

Ce jucători lipsesc din confruntarea Sepsi Sf. Gheorghe – Universitatea Craiova

Sepsi joacă fără niciun fel de presiune, pentru că este greu de crezut că ar putea urca în clasamentul play-off-ului. Cristiano Bergodi are la dispoziție aproape tot lotul, pentru că lipsesc fundașul central Ninaj, suspendat, și atacantul Roland Varga, în continuare nerefăcut. Bergodi promite o formație ofensivă, Sepsi jucând de plăcere.

Și oltenii stau destul de bine la capitolul probleme de lot, în sensul în care cei doi absenți sunt dintre cei vechi, fundașul dreapta Bogdan Vătăjelu și cel stânga, totodată căpitanul echipei, Nicușor Bancu. Eugen Neagoe așteaptă ca echipa să repete jocul bun făcut cu Rapid, să câștige și să se poată bate în continuare pentru locul 3, pentru a nu rata prezența în cupele europene. va juca din nou într-o linie de trei în spatele vârfului Koljic.

Cote la pariuri la jocul Sepsi Sf. Gheorghe – Universitatea Craiova

Pentru casele de pariuri, meciul de la Sfântu Gheorghe este echilibrat, cotele arătând acest lucru. Universitatea Craiova are un ușor avantaj la victorie, cotă 2,50. Cota gazdelor este de 2,90. Șansă dublă „X2” are cotă de 1,50, iar șansă dublă „1X” are cotă de 1,55. Un gol înscris de carioveni are cotă de 1,35, iar o reușită a covăsnenilor e puțin mai mare, cotă 1,40.

Nouă meciuri directe sunt între cele două echipe în capitala județului Covasna și nici un rezultat de egalitate nu a fost înregistrat la Sfântu Gheorghe. Bilanțul este foarte echilibrat și aici oltenii fiind în ușor avantaj. Universitatea Craiova a reușit cinci victorii, iar gazdele au patru. În acest sezon, Craiova s-a impus la Sfântu Gheorghe, dar a făcut 2-2 pe teren propriu.