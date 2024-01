Cristiano Bergodi recunoaște: “Un egal ar fi fost mai corect”. Ce dinamovist l-a impresionat

. Cristiano Bergodi a făcut o analiză realistă la finalul partidei. Antrenorul giuleștenilor a recunoscut că echipa sa nu ar fi meritat să câștige.

Cristiano Bergodi recunoaște: “Un egal ar fi fost mai corect”

Italianul se felicită pentru schimbarea inspirată efectuată în minutul 54. Burmaz l-a înlocuit pe Braun și a marcat golul victoriei pentru Rapid în minutul 90. Sârbul a primit o minge deviată cu capul de Săpunaru, a protejat excelent și a înscris cu un șut la colțul lung.

“Da, putem spune că schimbările au făcut diferența. Mă bucur pentru Burmaz că a marcat. Dar azi nu am făcut un meci convingător. Importante sunt cele 3 puncte, dar trebuie să reglăm câteva probleme. În prima repriză am jucat cu teamă, nu știu de ce”, a declarat Bergodi.

Rapid, fără galerie la derby-ul cu Dinamo

Giuleștenii n-au avut galeria alături pe Arena Națională. Fanii au boicotat derby-ul și au ales să vadă meciul pe stadionul Giulești. Cristiano Bergodi le-a simțit lipsa ultrașilor: “Ne-a părut rău că nu am avut suporterii. Un astfel de derby ar fi trebuit să fie cu ambele galerii. Dar o să mergem acum în Giulești să ne bucurăm alături de ei”.

Antrenorul Rapidului a explicat și ce nu l-a mulțumit în meciul cu Dinamo: “Nu se vede o cursivitate în jocul nostru, suferă relațiile de joc. Mai sunt jucători care trebuie să se adapteze, dar am jucători de calitate. Trebuie să avem răbdare. Am avut două meciuri în care am trăit periculos. Probabil că azi o remiză ar fi fost rezultatul corect. Și băieții erau supărați la pauză, erau conștienți că nu am arătat foarte bine, că nu am jucat ce trebuia”.

Bergodi a fost impresionat de dinamovistul Abdallah, : “Ne-a pus mari probleme, mi-a plăcut cum a jucat. Dinamo a jucat foarte ofensiv încă de la început”.

Faze de penalty analizate cu VAR în Dinamo – Rapid

Rapidiștii . În minutul 47, Darko Velkovski l-a împiedicat pe Albion Rrahmani în careu, dar centralul George Găman a lăsat jocul să continue. Faza a fost analizată de VAR, care a validat decizia lui Găman de a nu acorda lovitură de pedeapsă.

Hakim Abdallah a înscris un gol spectaculos în meciul cu Rapid. Atacantul dinamovist a egalat în prelungirile primei reprize cu o execuție de senzație, cu călcâiul. Rapid deschisese scorul în minutul 44, prin reușita lui Papeau.

Alexandru Albu nu a fost deloc impresionat de Dinamo. “Nu ne-a surprins Dinamo, știam cum vor juca, cred că noi ne-am surprins singuri. Ținem să jucăm foarte slab cu echipele mici, cred că ar trebui să fim mai bărbați, chiar dacă e presiune. A doua repriză, ați văzut, s-a jucat altfel, am dominat, chiar dacă ei au avut câteva contraatacuri.

Dinamo e acolo jos, cu tot respectul pentru ei. În momentul de față, Dinamo e o echipă mică pe lângă Rapid. Vom merge la suporteri la stadion și vom cânta, vom sărbători. Nu contează dacă dai gol în minutul 1 sau 90. Fotbalul se joacă până fluieră arbitrul”, a declarat Albu la .