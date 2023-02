Cristiano Ronaldo, hattrick în Damac – Al Nassr 0-3! CR7, show total în primele 45 de minute. Ce notă a primit. Video

Cristiano Ronaldo vrea să câştige titlul cu Al Nassr, dar are în vizor şi trofeul de golgheter al primei ligi din Arabia Saudită. În partida cu Damac, portughezul a avut un start fabulos, cu trei goluri marcate în primele 45 de minute ale meciului.

Show-ul lui a început în minutul 18, când a deschis scorul dintr-o lovitură de la 11 metri. Cinci minute mai tarziu, CR7 a primit o pasă perfectă de la Sultan Al Ghanam şi l-a învins pe portarul lui Damac cu un şut în forţă de la marginea careului.

Minutul 44 i-a adus hattrick-ul lui Cristiano Ronaldo, când Al Nassr a plecat pe contraatac, iar unul dintre colegii din ofensivă i-a oferit o pasă perfectă în careu. La pauză, echipa portughezului conducea cu 3-0 şi a revenit pe primul loc în Arabia Saudită.

Cristiano Ronaldo gets his second of the day!

— TC (@totalcristiano)