Cristiano Ronaldo, poker într-o oră pentru Al Nassr! Lusitanul a mai doborât un record. Video

4TH GOAL OF THE NIGHT FOR THE GREATEST CRISTIANO RONALDO 🐐🤩

Hat-tricks after 30 years old: 31

Hat-tricks before 30 years of age: 30

61th HAT-TRICK FOR THE GREATEST CRISTIANO RONALDO:

s-a apucat de treabă în Arabia Saudită. Superstarul portughez a marcat pentru al doilea meci la rând în campionat, pentru Al Nassr, echipă care se află pe primul loc în clasamentul din Golf.

Cristiano Ronaldo a marcat o “dublă” pentru Al Nassr!

a înscris de două ori în prima repriză a meciului dintre Al Wehda şi Al Nassr. CR7 a deschis scorul în minutul 21, iar cu cinci minute înainte de pauză a dublat avantajul echipei sale.

VEZI VIDEO PRIMUL GOL AL LUI CR7:

500TH LEAGUE GOAL FOR THE GREATEST CRISTIANO RONALDO 🐐🔥 — CristianoXtra (@CristianoXtra_)

Chiar dacă a jucat în cele mai tari ligi ale Europei, Cristiano Ronaldo s-a bucurat ca şi cum ar fi marcat pentru prima dată într-un meci de fotbal. Iar odată cu el, tot stadionul a strigat celebrul “Siuuu”, strigat de lusitan.

VEZI VIDEO GOLUL DOI:

GOAL NUMBER 822 FOR THE GREATEST CRISTIANO RONALDO 🐐🔥 — CristianoXtra (@CristianoXtra_)

Încă un record bătut de CR 7!

Odată cu primul gol marcat din meciul cu Al Wehda, Cristiano Ronaldo a ajuns la borna de 500 de goluri marcate în campionatele în care a jucat: liga portugheză, Premier League, Primera Division, Seria A şi Premier League Arabia.

În total, starul portughez a ajuns la 822 de goluri marcate în carieră, în 1148 de meciuri disputate. Şi aici, CR7 are duelul său cu Messi, argentinianul având 796 de reuşite în carieră, până acum.

Cristiano Ronaldo are un gol marcat la fiecare 114 minute jucate în întreaga carieră. Lusitanul a acceptat în începutul anului 2023 o nouă provocare, aceea de a juca în Arabia Saudită, semnând un contract fabulos cu Al Nassr:

“Vreau să spun că sunt foarte fericit să fiu aici. Pentru mine e o mare provocare să schimb Europa pentru Asia. Dar știu că aici e un grup fantastic. Am văzut câteva meciuri și am văzut legăturile dintre jucători. Sunt aici că să ajut echipa și să dau ce am mai bun.

Am luat o decizie importantă. În Europa, munca mea e terminată. Am câștigat tot și am jucat la cele mai importante cluburi. Am bătut toate recordurile. E o nouă aventură pentru mine, aici în Asia.

“Am avut multe propuneri din Europa, Brazilia, SUA și Australia. Vin să ajut nu doar clubul, ci și această țară”

Sunt foarte mândru și sunt pregătit. Am venit aici să joc, să mă bucur și să câștig. Vreau să fac parte din cultura țării. Vreau să zâmbesc și să joc fotbal. Vreau să bat câteva recorduri și aici!

Când am luat decizia, familia m-a sprijinit, este foarte fericită. Am fost primiți incredibil, oamenii s-au purtat extraordinar cu mine și cu familia mea. Este o mare oportunitate pentru mine. Nu doar în fotbal. Pot schimba mentalitatea noii generații. Am avut multe propuneri din Europa, Brazilia, SUA și Australia.

Vin să ajut nu doar clubul, ci și această țară, fotbalul feminin, tot. Pot ajuta cu experiența mea. Vreau să o ofer o nouă viziune clubului și țării. De aceea am acceptat această propunere”, a spus Cristiano Ronaldo.