Cristina Bălan, între fericire și suferință după nașterea fiicei sale: ”Mă durea îngrozitor”

În urmă cu o lună, viața Cristinei Bălan s-a schimbat. A devenit mamă de trei copii, după ce a dat naștere și unei fetițe, pe care a numit-o Nadeea Sofia. Artistei încă nu-i vine să creadă că are o fiică, pe care a adus-o pe lume în apă. Ne-a mărturisit că și-a dorit-o extrem de mult.

Cristina Bălan, mamă de trei copii. Ce spune despre fiica sa, nou-născută, Nadeea Sofia

Cristina Bălan ne-a împărtășit detalii emoționante despre Nadeea Sofia, dar și că a întâmpinat probleme legate de alăptare. Tot de la ea am aflat dar și că i-ar plăcea să înfieze un copil, pe viitor.

Printre toate acestea, cântăreața în vârstă de 41 de ani ne-a mai dezvăluit când va avea loc botezul Nadeei și cine sunt nașii. Detalii pe larg, în rândurile următoare:

Ești de o lună mama unei fetițe pe nume Nadeea Sofia. Cum te simți în această postură?

-Încă sunt în faza de fascinație totală, de uimire pentru această nouă viață, pentru perfecțiunea care este și cât de prețioasă este. Amândoi (ea și soțul său, Gabriel Bălan-n.r) suntem extrem de recunoscători pentru acest copil. Eu mă simt binecuvântată, bogată, iubită.

, așa că sunt momente în care abia ne vine să credem că e adevărat, că e la noi în brațe, că e atât de minunată, frumoasă și drăgălașă. Atât de perfectă, în ochii noștri.

Cristina Bălan a născut natural, în apă

Cum a decurs nașterea?

-De această dată am fost eu în control și mi-am luat puterea înapoi. Am dorit doula și am avut doula. Am dorit prezența soțului și am avut-o. Am dorit naștere 100% naturală, asta însemnând fără niciun medicament, fără perfuzii, epidurala sau oxitocina administrată pentru a grăbi lucrurile.

Am avut un travaliu care a durat cam 5 ore, faza mai accentuată, cu contracții mai dese și intense. Faza de expulzie a durat cam jumătate de ora. Am născut în apă, așa cum visam. Am ținut fetița la piept două ore înainte de a o cântări, cordonul ombilical l-am lăsat să pulseze tot două ore, abia apoi a fost tăiat. Am inițiat alăptarea la scurt timp după naștere. Cu alte cuvinte, a fost exact cum mi-am dorit.

Îți amintești ce sentiment ai trăit atunci când ți-ai ținut fiica în brațe pentru prima oară?

-Îmi amintesc foarte bine, am fost copleșită de acel moment. M-a bușit plânsul, am simțit că plutesc pe norișori de vanilie, nu-mi venea să cred că o văd, în sfârșit. Greu de descris, puține și sărace cuvintele în comparație cu emoțiile simțite.

Nașa Nadeei, sursă de inspirație pentru nume

De unde te-ai inspirat pentru numele fetiței?

-Nadeea Sofia a fost “botezată” de frații ei mai mari, Toma și Matei. Avem o prietenă de familie, care va fi și nașa fetiței, pe care o cheamă Andreea, iar picii noștri o strigau “Nadeea!” pentru că le era mai ușor decât să pronunțe NDR.

Al doilea nume, Sofia, a venit datorită unor personaje îndrăgite de băieți, unul fiind prințesă Sofia (desene animate), iar celălalt o fetiță din poveștile lor preferate de seară, scrise de Leon Magdan.

Cum se implică gemenii Matei și Toma în creșterea surioarei lor

Cum au reacționat băieții tăi gemeni când și-au văzut surioara pentru prima oară și cum se comportă în continuare față de ea?

-Primul contact între Matei, Toma și Nadeea a fost magic, așa cum l-am imaginat de atâtea ori. Noi le povestiserăm, zi de zi, că vine pe lume surioara lor, care deocamdată e în burtică la mami, dar va veni afară și o vor putea vedea. Când mișcă în pântec, le arătăm și-i încurajăm să pună mâinile, le explicăm că mișcă bebe. Deci prima oară au fost fascinați, când au văzut-o.

De atunci o pupă zi de zi, când o schimbăm caută să ne ajute, au plimbat-o în cărucior, sunt cât se poate de minunați. Uneori mă simt vinovată că nu mai petrec timp cu ei că înainte, le spun că e temporar, că fetiță crește și nu va mai avea nevoie de mine aproape încontinuu.

Sper să înțeleagă… eu mă străduiesc să petrec timp de calitate cu ei, când se poate, să ne jucăm împreună, să-i pup, să-i asigur că sunt aici și pentru ei.

Ce dificultăți a întâmpinat Cristina Bălan în alăptarea Nadeei

Am înțeles, din postările de pe rețelele de socializare, că ai avut mici probleme cu alăptarea fetiței…

-Marea mea surprindere a fost că am întâmpinat provocări în alăptare, eu, care am alăptat gemeni. Mai mult decât atât, pe gemeni am reușit să-i aduc la sân după biberon, ceea ce -pentru cunoscătoare- este și mai complicat.

Da, am avut ceva de furcă de această dată, în sensul că n-am fost suficient de atentă și am ajuns la o angorjare masivă a sânilor, urmată de o mastita, cu înroșire a sânului, febra cu frisoane, stare generală de rău. Dar nu am întrerupt alăptarea, m-am informat, am căutat tratamente potrivite pentru mine, am consultat și doula cu care am născut și am reușit să trec peste.

În afară de asta, am avut răni, ragade cum li se mai spune, mă durea îngrozitor când puneam copilul la sân, dar am strâns din dinți și am continuat pentru că era mai important să alăptez decât orice disconfort. Și știam că voi trece peste, așa mi-am propus și așa a și fost. În prezent fac și stocuri de lapte.

Cum stă Cristina Bălan la capitolul somn de când a născut

Știm că bebelușii mai creează probleme cu somnul părinților. Tu și soțul cum stați la acest capitol?

-Nu știu de ce părinții își creează așteptări nerealiste când au bebeluși. Nu este realist că un nou-născut să doarmă noaptea. Normal este să se trezească și să se hrănească, e o chestiune care ține de supraviețuire, de instinct. Așadar, când așteptările sunt conforme cu realitatea, nu este nicio problema. Da, dorm întrerupt, nu toată noaptea, dar știam asta și mi-am asumat-o. Ce pot face să fie mai ușor? Țin bebelușul lângă mine, pe mine, adică fac co-sleeping, cum se spune, astfel evit drumurile până la patul copilului.

Nadeea doarme pe piepturile noastre, cel mai adesea. Și e tare bine, ador s-o simt moale și caldă, respirând ușor și relaxat. Din acest motiv nici nu prea apucă să plângă, o iau rapid și o pun la sân, țac-pac. Ziua mai caut să dorm când doarme ea, pentru că are câteva reprize de somn, câte o oră-două sau chiar trei.

Mă ajută și Gabi foarte mult, să mă mai odihnesc, stă cu fetiță, o plimbă, o leagănă, îi citește povestioare și îi cântă. E foarte important sprijinul partenerului, imediat post-partum și în primele luni, cele de acomodare. Soții ar trebui să înțeleagă că bunăstarea bebelușului depinde foarte mult de bunăstarea mamei, atât fizică dar și psiho-emoțională.

Cu care dintre părinți seamănă mai mult Nadeea Sofia?

-S-a stabilit ca e de-a lui tati. Și am impresia că și de la socrul meu a luat unele trăsături, pe ici, pe colo. Sper că va avea și de la mine ceva, momentan forma ochilor pare că o moștenește.

Când își va boteza Cristina Bălan fiica

Când va avea loc botezul celei mici?

-Cu siguranță când vremea se va îmblânzi, să fie o temperatură plăcută afară și în biserică. Mai degrabă spre vară aș vedea botezul, nu ne grăbim foarte tare, vrem să fie fără stres, ceva restrâns și de bun gust.

Ce carieră ți-ai dori să urmeze Nadeea, atunci când va fi mare?

-Îmi doresc mult să-și urmeze dorințele inimii și mă voi strădui să-i insuflu valori care s-o ajute să-și împlinească visurile. Nu am eu dorințe pentru ea, doar să facă cu bucurie și din proprie convingere orice ar face.

Cristina Bălan și soțul ei se gândesc să adopte un copil

Îți mai dorești copii?

-Nu exclud niciodată posibilitatea de a mai avea un copil sau mai mulți. Noi am vorbit inclusiv despre adopție, ne-am dori mult să oferim iubire și siguranță unui copil căruia i s-a refuzat acest lucru. Viața are multe surprize, vom vedea dacă și această dorință se va împlini și în ce manieră.

Cristina Bălan, mesaj pentru fiica ei

Să presupunem că Nadeea a mai crescut, a învățat să citească și dă peste acest interviu. Ce mesaj ai pentru ea?

-În primul rând ești un copil extrem de dorit și de iubit. În al doilea rând, să nu lași pe nimeni să-‘i spună cine ești și ce poți în viață; doar tu ești în măsură să decizi pentru tine. Noi, mami și tati, dar și frații tăi, Matei și Toma, suntem alături de tine la fiecare pas și te vom susține cu toată dragostea din Univers, cât vom avea suflare.

Cine este Cristina Bălan

Cristina Bălan a intrat în atenția publică în 1999. Atunci, ea a început să cânte în trupa Impact, care între timp s-a desființat. În 2015, a uimit cu talentul său muzical jurații de la Vocea României, concurs pe care l-a și câștigat.

Din 2012, Cristina este căsătorită cu Gabriel Bălan, managerul ei. Până să o aibă pe Nadeea Sofia, în viața lor și-au făcut apariția gemenii Matei și Toma, acum în vârstă de 9 ani. Cei doi copii au nevoie de o atenție specială, pentru că suferă de Sindromul Down.