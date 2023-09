Cristina Neagu, amendată de EHF! Declarațiile făcute în Champions League o costă pe handbalistă

EHF a luat decizia într-un dosar deschis în urma declarațiilor făcute de sportiva româncă. Astfel, după meciul care a avut loc în sferturile de finală feminine din Champions League. Este vorba despre CSM Bucureşti – Team Esbjerg, de pe 7 mai 2023.

Amendă pentru Cristina Neagu după declarațiile făcute în Champions League

EHF a înștiințat FANATIK.RO, că pentru declarațiile făcute în mai, Cristina Neagu a primit o amendă în valoare de 2000 de euro. Sancțiunea poate ajunge până la 4000 de euro, dacă handbalista de la CSM București va recidiva. Motivul fiind declarațiile handbalistei care încalcă principiile fundamentale ale fair-play-ului. Astfel că, Tribunalul de Handbal EHF a decis joi că Neagu va fi obligată să achite penalitatea, ca urmare a folosirii unui limbaj neadecvat față de arbitri.

Cristina Neagu are o săptămână la dispoziție pentru a contesta decizia tribunalului: “Jumătate din amenda a fost aplicată cu suspendare, sub rezerva unei perioade de probă de un an începând de la data prezentei hotărâri. O contestație poate fi depusă la Curtea de Apel EHF în termen de șapte zile.”, a fost .

Ce a spus Cristina Neagu după meciul din Champions League

, în care deciziile arbitrilor au fost în defavoarea celor de la CSM București. Acel lucru a dus la eliminarea „tigoraicelor” din Champions League. Meciul s-a disputat atunci 7 contra 9, două jucătoare ale CSM-ului fiind eliminate.

“Vreau să spun că acest tip de hoție nu l-am mai trăit de la ultimul Campionat European, cu Muntenegru. Dacă arbitrii cred că așa trebuie procedat, ok, eu nu cred.

Felicit Esbjerg, sunt o echipă bună, fără îndoială, dar astăzi meritam să câștigăm, 7 contra 9 nu poți juca handbal. De la începutul meciului efectiv au arbitrat într-o singură direcție, în special în a doua repriză.

au închis meciul în repriza a doua cu tot felul de decizii ciudate, nu am primit faulturi. Toate mingile s-au întors la Esbjerg, totul s-a încununat cu acele două cartonașe roșii, cel puțin la Arntzen.

S-a arbitrat într-o singură direcție. Cu sistemul nu poți să te lupți. În meciul tur am trăit aceeași situație, nu am primit niciun fault obișnuit de joc.

Este hoție pe față, trăim această hoție pe teren propriu, eu zic că e păcat, am luptat, am arătat că suntem echipă de Final 4, dar 7 contra 9… E greu să lupți contra sistemului”, a spus atunci Cristina Neagu.