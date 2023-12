Cristina Neagu, mesaj emoționant după retragerea din națională: „Ce călătorie fantastică!”

Cristina Neagu, cea mai de succes jucătoare de handbal din toate timpurile, a decis să-și încheie cariera la echipa națională după Campionatul Mondial de Handbal Feminin.

Cristina Neagu s-a retras de la națională

“Ce călătorie fantastică! Întotdeauna mi-am dorit să-mi reprezint țara. Și am avut șansa de a face asta timp de 17 ani… de fiecare dată cu mândrie, onoare și responsabilitate.

Am jucat și creat amintiri frumoase alături de jucătoare senzaționale și am trăit fiecare moment la intensitate maximă. Mulțumesc tuturor colegelor și antrenorilor pe care i-am avut de-a lungul timpului la echipa națională.

Cel mai notabil moment al carierei Cristinei Neagu a fost în 2015, când echipa națională a României a câștigat medalia de bronz la Campionatul Mondial. Într-un parcurs excepțional, Neagu și colegii ei au învins Polonia în finala mică, cu un scor de 31-22.

Mulțumesc fanilor care au fost mereu alături de mine și de echipă. A fost o mare onoare să fiu căpitanul echipei. Am intrat mereu pe teren cu ambiție, spirit de luptă, am râs, am plâns, de tristețe, de bucurie și am dat de fiecare dată tot ce am avut mai bun”, a scris Cristina Neagu pe pagina sa de Facebook.

Neagu a câștigat IHF World Player of the Year de 4 ori

“Sunt mândră de tot ce am realizat și mai ales recunoscătoare pentru toate emoțiile si sentimentele trăite sub tricolor! Drumul cu echipa națională se încheie aici, dar călătoria mea continuă! Hai, România!”, a scris Cristina Neagu.

Cristina Neagu rămâne una dintre cele mai strălucitoare stele ale handbalului mondial. De-a lungul carierei sale, Neagu a fost premiată cu prestigioasa distincție “IHF World Player of the Year” de patru ori, în anii 2010, 2015, 2016 și 2018, stabilindu-se astfel ca singura jucătoare din lume care a primit această onoare de atâtea ori.

În ciuda momentelor dificile din ultimul turneu mondial, contribuția Cristinei Neagu la creșterea popularității și performanțelor handbalului feminin în România rămâne incontestabilă.

În vârstă de 35 de ani, Cristina Neagu își va continua cariera la echipa de club, CSM București. Fosta tricoloră joacă pentru CSM din 2017, atunci când s-a transferat de la ZRK Buducnost. Cea mai galonată jucătoare din lume a mai jucat în trecut pentru Oltchim Râmnicu Vâlcea, Rulmentul Brașov și Activ Ploiești.