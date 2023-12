A greșit Pera cu Cristina Neagu? Analiza la rece a eșecului cu Germania la Fanatik SuperLiga

Într-un meci tensionat din Grupa Principală 3 a Campionatului Mondial de Handbal feminin, România a suferit o înfrângere dureroasă în fața Germaniei.

Cristina Neagu a dezamăgit în meciul cu Germania

“Asta este părerea mea, Pera nu trebuia să o bage pe Cristina Neagu. Încă o dată, nu spun că am pierdut noi pentru că a intrat Cristina Neagu, dar, echipa mergea. Cristina Neagu nu a putut să se apere, Cristina Neagu a fost depășită fizic total, toate duelurile le-a pierdut fizic.

ADVERTISEMENT

Las-o pe Cristina, dacă tot vrei să dai Cezarului ce e al Cezarului, bag-o în repriza secundă. Echipa mergea bine, coincidență, sau nu, de când a intrat Cristina Neagu ne-am dus în jos, cu tot dragul și respectul față de ea.

Într-adevăr, este o jucătoare uriașă. Nu știu dacă e Messi al handbalului, dar am pierdut cel puțin, în proporție de 99%. Până una alta, apropo de obiectivele noastre, suntem în fudul gol”, a spus Horia Ivanovici.

ADVERTISEMENT

România a ajuns la 2 înfrâgeri la acest turneu final

“Tricolorele” au început bine meciul, având o primă repriză extraordinară, soldată cu un avantaj de trei goluri. În ciuda startului bun, Germania și-a regăsit echilibrul în partea secundă și a reușit să revină pe tabelă.

“A fost dezastru la noi în atac și acesta este motivul pentru care am pierdut meciul. Am fost dezastru mai ales în extreme, am avut 26% eficiență ceea ce e jenant pentru acest nivel. În defensivă am stat bine, am blocat bine linia de 9 metri a nemțoaicelor.

ADVERTISEMENT

Am fost foarte neinspirați în atac, am atacat din toate pozițiile nu doar din extremă. Marea problemă este că am căzut fizic în repriza secundă. Pera a fost exasperat de prestația extremelor, a zis că nu își închipuie asemenea ratări la nivelul acesta.

Jucătoarele au fost afectate, au ieșit în lacrimi de pe teren. Bazaliu a fost în lacrimi, Pintea care a fost și eliminată. Și înainte meci, era o stare de tensiune. Nu ne-a căzut bine înfrângerea cu Danemarca. În prima repriză Cristina Neagu a jucat bine, dar în a 2-a căzut și era normal. Nu ne puteam aștepta să ne rezolve meciul, nu a jucat timp de 3 săptămâni”, a punctat Marian Popovici.

ADVERTISEMENT

FANATIK SUPERLIGA este în fiecare luni, marți și vineri pe FANATIK.RO. Emisiunea este live de la 10:30 și se poate vedea, în aceeași zi, în premieră, de la 17:30, pe canalul de Youtube Fanatik și pe Facebook Fanatik și Horia Ivanovici Oficial.

Cristina Neagu a facut un meci slab contra Germaniei