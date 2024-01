Cristina Șișcanu, revoltată după ce fanii au criticat-o pentru că îi controlează telefonul lui Mădălin Ionescu: ”Mă femeilor”

Cristina Șișcanu a fost revoltată de reacția fanilor săi după ce ea a dezvăluit public că îi controlează telefonul lui Mădălin Ionescu. Ce spune vedeta și ce a enervat-o, de fapt, atât de tare?

Cristina Șișcanu, revoltată după ce fanii au criticat-o pentru că îi controlează telefonul lui Mădălin Ionescu

De altfel formează unul dintre cele mai apreciate cupluri din lumea mondenă. Ambii parteneri sunt deschiși și nu le este teamă să spună lucrurilor pe nume.

ADVERTISEMENT

Recent însă, Cristina Șișcanu a făcut o dezvăluire care avea să genereze mari controverse. Mai exact, ea a recunoscut că îi controlează periodic telefonul lui Mădălin Ionescu. Nimeni nu avea să știe însă ce revoltă va porni în mediul online.

Vedeta povestea că de câteva ori pe an se uită în telefonul lui Mădălin Ionescu. Și nu o face pentru că are bănuieli, ci din contră, pentru a se asigura că lucrurile merg în continuare bine între cei doi parteneri.

ADVERTISEMENT

Fanii nu au privit însă cu ochi buni atitudinea vedetei. Drept urmare, Cristina Șișcanu nu doar că a ajuns să fie criticată, dar și jignită de anumite persoane. Totodată, au fost unii internauți care spun că în realitate, ea s-ar teme să nu fie părăsită.

Iar la mijloc ar fi ”posibilitățile financiare” ale soțului ei. Aceasta a fost acuzată că ar rămâne ”săracă” în cazul în care Mădălin Ionescu ar dispărea complet din viața sa.

ADVERTISEMENT

„Deci nu mai pot cu mentalități de genul acesta și, de fapt, femeile care scriu astfel de mesaje nu își dau seama că asta e despre ele, nu despre mine. Am făcut acel video în care am recunoscut că așa, de câteva ori pe an, îi mai verific eu telefonul lui Mădălin.

Așa, preventiv, să vedem că situația corespunde cu instinctul și intuiția mea, cu tot ceea ce știu eu despre relația noastră. Bine, era așa o discuție funny, o discuție între femei, adică între mine și voi, însă unele i-auzi ce idei ce poate să nască: ‘Ți-e frică, , că rămâi săracă’”, a dezvăluit vedeta.

ADVERTISEMENT

Ce spune vedeta despre dependența financiară

Cristina Șișcanu a fost revoltată mai mult de comentariile privind situația ei financiară. Vedeta spune că nu depinde financiar de soțul ei. De asemenea, ea a ținut să le dea și un sfat prietenesc femeilor care o urmăresc.

Cristina Șișcanu spune că orice persoană trebuie să fie pregătită financiar pentru orice situație. Iar aici nu este vorba doar despre înșelat, ci și de cazul în care o persoană apropiată pățește ceva rău.

„Mă femeilor, voi ce impresie aveți, că eu stau, muncesc pe nasturi? Sau cum? Adică credeți că am ajuns la 40 de ani că depind financiar de iubitul meu, de soțul meu? Asta înseamnă că voi așa gândiți în viețile voastre. (…)

Niciodată, dar niciodată, nimeni, fie că e femeie, fie că e bărbat, dar acum na, vorbim de femei, nu trebuie să fii dependentă financiar de nimeni. Nici de mama, nici de tata, nici de surori, prieteni, nici de soț.

Nu există așa ceva. Și nu e vorba doar de părăsit. Doamne ferește, se întâmplă vreo nenorocire, tu ce faci? Dacă tu depinzi în totalitate financiar de o anumită persoană și cu persoana aia se întâmplă ceva? Și tu rămâi și trebuie să te descurci”, a fost doar o parte din mesajul revoltător al vedetei.