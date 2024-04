Cristina Șișcanu, victima unei țepe online. Ce a putut să găsească vedeta în coletul scump

Cristina Șișcanu este una dintre vedetele care discută foarte mult cu fanii din online. Recent, soția lui Mădălin Ionescu a decis să fie transparentă și să tragă un semnal de alarmă pentru toți cei care o urmăresc. Vedeta a vrut ca pățania ei să fie lecție pentru alții.

Cristina Șișcanu a picat în plasa unor escroci din mediul online

În ultima vreme, țepele din mediul online sunt mai frecvente ca niciodată. Fel de fel de site-uri promovează produse mincinoase în scopul de a-i face pe oameni să cadă în plasă. De o astfel de experiență neplăcută a avut parte și Cristina Șișcanu.

Recent, vedeta a văzut peste tot promovându-se un site cu oferte de nerefuzat. Mai exact, acest site comercializa cutii surpriză cu produse foarte scumpe. Pentru că doar cei norocoși puteau pune mâna pe așa ceva, oferta stipula că prețul plătit este cu mult mai mic decât valoarea produselor.

Pentru că a vrut să vadă despre ce este vorba, . Vedeta a crezut că va ieși în avantaj și că va pune mâna pe multe produse la preț de chilipir. Însă, s-a înșelat.

În ziua în care a venit coletul, soția lui Mădălin Ionescu a fost entuziasmată să descopere produsele din cutia misterioasă. Însă, în momentul în care a deschis coletul, aceasta a avut parte de o surpriză neplăcută.

Soția lui Mădălin Ionescu are de gând să se adreseze Poliției

Cristina Șișcanu spera ca în coletul respectiv să fie produsele scumpe pe care le promiteau cei de pe site. În schimb, vedeta a primit mai multe produse banale, ieftine care nu valorează nici pe departe cât a plătit pe ele.

În loc gadgeturilor promise, Cristina s-a trezit cu un cablu USB, o forfecuță și mai multe mărunțișuri. În acel moment, vedeta și-a dat seama că a fost victima unei țepe în mediul online și a decis că acționeze ca atare.

”Vă amintiți că am făcut un video în care am deschis o cutie misterioasă pe care am comandat-o și în care mi se promiteau lucruri mai valoroase decât am plătit? Și anume, să fie gadgeturi? Și am primit această mizerie. Ce țeapă mi-am luat când am deschis-o și am găsit prostiile astea… (…) Este o țeapă, o mare țeapă!”, a declarat Cristina Șișcanu.

Cristina Șișcanu a declarat, atunci când a deschis coletul, ca intenționează să meargă la Poliție. Vedeta consideră că astfel de site-uri sunt foarte periculoase și că reprezintă o sursă de îmbogățire pentru cei din spatele lor. Soția lui Mădălin crede că nu este exclus ca mai multe persoane să fi picat, deja, în aceeași plasă ca și ea.

Din păcate, până acum, . Însă, atunci când își va elibera programul, cu siguranță va face acest demers.

”Nu am rezolvat, pentru că nu am apucat în timpul ăla scurt să mă prezint la Poliție.”, a spus vedeta în online.