Cristina Spătar, noi detalii despre operație. Cum se simte artista după ce a fost externată

Cristina Spătar a fost externată vineri din spital, după ce a trecut printr-o operație care a fost una de urgență. Cântăreața a dezvăluit cum se mai simte acum.

Cristina Spătar, externată după operația de sinuzită

Cristina Spătar spune că are o stare de sănătate mai bună, după ce Solista chiar s-a și putut urca la volan.

Ea a mai dezvăluit că după ce anul trecut a avut dureri de cap repetate și lua foarte multe pastile. A tot amânat să meargă la un doctor, iar când a luat decizia, a aflat că trebuie să se opereze.

”Mă simt foarte bine, m-am recuperat foarte repede. Am fost externată, acum mă îndrept spre casă, sunt în mașină. Am avut o operație de sinuzită.

Am avut niște dureri intense de cap acum un an și am tot amânat operația. Luam foarte multe pastile și până la urmă m-am hotărât să îmi fac timp și pentru treaba aceasta”, a declarat Cristina Spătar la Antena Stars, scrie

Cristinei Spătar i-a fost teamă de operație

Concret, Cristinei Spătar i s-a descoperit o afecțiune la maxilarul stâng. Inițial a crezut că durerile erau din cauza aerului condiționat. Cu toate că i-a fost teamă să se lase pe mâinile doctorilor, nu a ezitat să accepte ajutorul.

”Mi-a fost frică se mă operez, dar durerile erau foarte mari! M-am îndopat cu antiinflamatoare. Mi s-a spus că e de la aerul condiționat din mașină, care este pornit mereu.

Am ajuns la Urgență , mi-au făcut un CT și doctorul mi-a recomandat operația. La mine a fost o stare mai gravă! Mi-a descoperit o sinuzită la maxilarul de pe partea stângă”, a scris Cristina Spătar pe facebook, la scurt timp după operație.

Cristina Spătar este una dintre cele mai iubite soliste din România. A fost căsătorită cu Alin Ionescu, dar a divorțat de el în 2016. Alături de el are doi copii: Aida Maria Ionescu și Albert Ionescu.