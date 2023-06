Cristina Spătar, declarații exclusive despre nuntă: ”Cel mai important eveniment”! Cadoul de la soț e fabulos: un bloc

se poate considera o norocoasă. După o căsnicie tumultoasă cu fostul soț și o relație cu năbădăi cu fostul iubit tinerel, cântăreața și-a găsit liniștea. Fiorii dragostei au cuprins-o, din nou, pe vedetă, iar de mai bine de un an Cristina Spătar se iubește cu Vicențiu Mocanu. Bărbatul este un om de afaceri din Râmnicu Vâlcea și se pare că a cucerit-o definitiv pe cântăreață. Gesturile și cadourile de sute de mii de euro au contat și ele, dar cel mai mult pentru vedetă contează dragostea. Cristina Spătar a oferit declarații exclusive pentru FANATIK despre cadoul în valoare de două milioane de euro.

Cristina Spătar a primit de la soțul ei, Vicențiu Mocanu, un cadou fabulos

Regina RnB-ului a împlinit pe 17 iunie 51 de ani și a avut parte de o zi de naștere de neuitat. Vedeta s-a sărbătorit într-un resort de lux din Bulgaria. Alături de ea au fost persoanele dragi din viața ei: soțul și cei doi copii. Cu toții au complotat pentru a o surprinde pe sărbătorită.

„Copiii au complotat cu Vicki, mi-au adus flori. Trandafiri albi am primit de la copii, am un buchet mare de tot de la Vicențiu de trandafiri roșii. Copiii sunt copii. Eu sunt fericită că suntem sănătoși”, a spus Cristina Spătar pentru FANATIK.

Soțul vedetei i-a luat un tort spectaculos, dar și un buchet uriaș de flori. cu un cadou extraordinar. Bărbatul i-a dăruit un bloc. Vedeta s-a fotografiat în timp ce ține în mână un contract, care este al unui bloc din Crevedia. Clădirea are 15 apartamente, cu o suprafață totală de 1.500 de metri pătrați.

„Nu mi-a venit să cred ce cadou am primit de la Vicky. Am rămas impresionată. Contează și materialul în viață pentru că trebuie să ai cu ce să îți crești copiii”, a declarat artista pentru FANATIK.

Cristina Spătar și soțul ei sunt în toiul pregătirilor pentru nuntă

Cristina Spătar și milionarul Vicențiu Mocanu, cunoscut ca Vicky între prieteni sunt împreună de aproape doi ani. Artista a fost cerută în căsătorie într-un cadru unic în Dubai. La scurt timp regina RnB a făcut cununia civilă cu alesul inimii sale.

Cununia civilă a fost într-un cadru restrâns, Cristina Spătar și Vicențiu Mocanu au avut doar nașii și câtiva apropiați prezenți în momentul în care au semnat actele. Nunta, care este peste câteva zile, va fi spectaculoasă.

„Sunt în pregătiri cu nunta. Sunt mulți oameni care vor veni la nuntă. Peste patru zile este cel mai important eveniment. Nașii mei vor fi Cornel Botgros și Ion Paladi, apoi voi continua proiectele cu nașii. Vor veni și rude din străinătate să ne fie alături”, a mai spus regina RnB pentru FANATIK.

Regina RnB, tot regină rămâne: ”După nuntă lansez mai multe piese”

Cristina Spătar se menține de ani la rând în topuri. Cântăreața scoate hit după hit și este conștientă că, pentru a rămâne în trending, trebuie să lucreze. Astfel, vedeta se ocupă mult și de partea profesională, în paralel cu nunta.

„Mă agit cu ce mai am de făcut profesional. Am filmat un videoclip și mă pregătesc să-l lansez. După nuntă voi lansa o piesa RnB, apoi voi intra, din nou, în studio și voi înregistra următoarea piesă. O să am o vară agitată și productivă.

Totul coincide cu venirea rudelor din străinătate. Sunt atât de zăpăcită, am vorbit cu regizorul, cu PR-ul, cu băieții aceștia. Eu cred că va fi totul foarte bine.

M-am maturizat și iau lucrurile exact așa cum vin. Sunt fericită, liniștită și asta este important. Copiii sunt mari, i-am crescut singură și suntem sănătoși. Eu cred că totul este de la Dumnezeu”, a mai dezvăluit Cristina Spătar pentru FANATIK.

Cine este soțul Reginei RnB Cristina Spătar

se numără printre cei mai prosperi și importanți oameni de afaceri din Râmnicu Vâlcea. Bărbatul deține doua companii în domeniul construcțiilor și al imobiliarelor.

Afaceristul și Cristina Spătar dețin împreună o companie în Dubai și sunt asociați la o firmă de construcții. . De Ziua Îndrăgostiților, solista a primit în dar o limuzină Maybach. Prețul unui astfel de automobil pornește de la 300.000 de euro.