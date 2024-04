Etapa 6 din play-off în Liga 2. Acum se joacă CSC Șelimbăr – Csikszereda. Două goluri în startul partidei

CSC Șelimbăr: Al. Roșca – Gîț, Palmeș, Natea (cpt.), Ct. Alexe – Panos, Tud. Călin – Monea, C. Soare, Al. D. Pop – Visic. Rezerve: Bumbar – Rodri Hernando, Fl. Mitrea, R. Gherman, Rotund, Gab. Deac, Moussinga, Schieb, Ayine. Antrenor: Claudiu Niculescu.

Min. 5: GOOOL CSC Șelimbăr! George Monea deschide scorul cu un șut sub bară după o acțiune individuală.

Min. 7: GOOL Csikszereda M. Ciuc! Gabor Makrai înscrie direct din lovitură liberă cu un șut pe sub zid.

Echipele care se luptă pentru promovarea în SuperLiga joacă la foc continuu. Mijlocul săptămânii vine cu etapa 6 din play-off în Liga 2, rundă intermediară. Miercuri sunt programate două meciuri, iar joi se joacă și cea de-a treia partidă.

CSC Șelimbăr – Csikszereda, CS Mioveni – Unirea Slobozia și Gloria Buzău – Corvinul, live video online, în etapa 6 din play-off în Liga 2

Prima rundă din returul play-off-ului Ligii 2 este una intermediară. Sunt programate meciuri complicate, care pot să schimbe situația din clasament. Reamintim că CSC Șelimbăr și Corvinul Hunedoara nu au miză în acest play-off.

Atât echipa lui Claudiu Niculescu, cât și f nu au drept de promovare. În dulcele stil clasic al fotbalului românesc, ambele echipe sunt în prezent pe locuri care le-ar garanta prezența la baraj, respectiv promovarea directă!

Miercuri, CSC Șelimbăr primește vizita celor de la Csikszereda. Tot astăzi se joacă și CS Mioveni – Unirea Slobozia. Joi, Corvinul merge la Buzău pentru a juca împotriva celor de la Gloria.

Cine transmite la TV partidele din etapa 6 din play-off în Liga 2

În această rundă, meciurile de play-off nu vor fi transmise pe canalele difuzorilor Digisport și Prima Sport. Totuși, partidele pot fi urmărite pe FANATIK.ro în format LIVE STREAM.

Reamintim că această rundă intermediară programează exclusiv meciuri din play-off. Echipele care se luptă în grupele din play-out vor juca sâmbătă, în etapa 5.

Program și clasament play-off și play-out Liga 2

Vorbim, așadar, despre doar trei partide din eșalonul secund care sunt programate la mijlocul săptămânii. Iată cum arată programul complet al acestei runde:

Miercuri, 24 aprilie

ora 17:00 CSC Șelimbăr – Csikszereda

CSC Șelimbăr – Csikszereda ora 19:00 CS Mioveni – Unirea Slobozia

Joi, 25 aprilie

ora 19:00 Gloria Buzău – Corvinul Hunedoara

Clasament play-off Liga 2

Cote pariuri în meciurile rundei 6 din play-off în Liga 2

CSC Șelimbăr are cota 2,95 la victorie în meciul cu Csikszereda. Oaspeții sunt cotați cu 2,42 pentru un succes, iar remiza are cota 3,05. În cazul CS Mioveni – Unirea Slobozia, cota pe “1 solist“ este 3,05. X are cota 2,95, iar “2 solist“ 2,42.

În meciul de joi, favoriți la victorie sunt buzoienii. Gazdele au cota 2,25 să câștige partida, în vreme ce o remiză este cotată cu 3,15. Cota pe succesul Corvinului este 3,15.

Meciurile din etapa 6 din play-off în Liga 2, live stream, 17:00

, Unirea Slobozia și Gloria Buzău le-au învins pe CSC Șelimbăr, respectiv Csikszereda. Corvinul Hunedoara a câștigat cu 2-0 pe teren propriu, contra celor de la CS Mioveni.

În condițiile actuale de clasament, Unirea Slobozia și Gloria Buzău sunt promovate direct în SuperLiga, în timp ce Csikszereda și CS Mioveni merg la baraj.