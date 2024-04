Etapa 4 din play-out și etapa 5 din play-off în Liga 2, live video. Chindia – CSA Steaua și alte 5 partide se joacă acum

Încă un weekend, încă o rundă din eșalonul secund. Etapa 4 din play-out și etapa 5 din play-off în Liga 2 propun câteva meciuri foarte interesante. Sâmbătă joacă inclusiv finalista Cupei României Betano, în Corvinul – CS Mioveni.

Chindia – CSA Steaua, Corvinul – CS Mioveni, CSC Șelimbăr – Unirea Slobozia și Gloria Buzău – Csikszereda, live video online, în etapa 4 din play-out și etapa 5 din play-off în Liga 2

Tot mai puține săpătmâni despart echipele din Liga 2 de finalul sezonului. Etapa din weekendul 20-21 aprilie poate încinge si mai tare lupta pentru pozițiile de promovare directă. Asta în timp ce echipele retrogradate par a fi deja decise.

ADVERTISEMENT

Sâmbătă se joacă toate cele șase partide programate în play-out, dar și un meci tare din play-off. După ce a obținut o calificare istorică în , Corvinul primește vizita lui CS Mioveni. CSA Steaua merge la Târgoviște pentru meciul cu Chindia, iar FC Argeș primește vizita lui CSM Reșița.

Duminică sunt programate celelalte două meciuri din play-off. CSC Șelimbăr joacă acasă cu Unirea Slobozia, iar Gloria Buzău întâlnește acasă pe Csikszereda.

ADVERTISEMENT

Cine transmite la TV partidele din etapa 4 din play-out și etapa 5 din play-off în Liga 2

În această rundă, meciurile de play-off vor fi televizate pe canalele Digisport 1 și Prima Sport 1. Partidele pot fi urmărite și pe FANATIK.ro în format LIVE VIDEO.

Reamintim că CSC Șelimbăr și Corvinul Hunedoara nu au drept de promovare directă, astfel că meciul dintre Gloria Buzău și Csikszereda este unul extrem de important.

ADVERTISEMENT

Program și clasament play-off și play-out Liga 2

Toate partidele din play-out se joacă sâmbătă, în timp ce duelurile din play-off sunt programate pe parcursul a două zile. Iată cum arată programul complet al rundei:

Sâmbătă, 20 aprilie

ora 11:00 Ceahlăul – Alexandria

Ceahlăul – Alexandria ora 11:00 Chindia Târgoviște – CSA Steaua

Chindia Târgoviște – CSA Steaua ora 11:00 CSM Slobozia – ACS Viitorul Tg. Jiu

CSM Slobozia – ACS Viitorul Tg. Jiu ora 11:00 FC Argeș – CSM Reșița

FC Argeș – CSM Reșița ora 11:00 Metaloglobus – Unirea Dej

Metaloglobus – Unirea Dej ora 11:00 Tunari – Concordia Chiajna

Tunari – Concordia Chiajna ora 12:30 Corvinul – CS Mioveni (Digisport 1, Prima Sport 1)

ADVERTISEMENT

Duminică, 21 aprilie

ora 11:00 CSC Șelimbăr – Unirea Slobozia ( Digisport 1, Prima Sport 1 )

CSC Șelimbăr – Unirea Slobozia ( ) ora 13:30 Gloria Buzău – Csikszereda (Digisport 1, Prima Sport 1)

Clasament play-off Liga 2

Clasament play-out Liga 2

Cote pariuri în meciurile rundei din Liga 2

, Corvinul Hunedoara, are cota 1,98 la victorie contra lui CS Mioveni. Remiza este cotată cu 3,15, iar 2 solist cu 3,95. CSA Steaua nu este favorită la Târgoviște, unde Chindia are cota 2,35 la victorie. X este un pronostic cotat cu 3,20, iar 2 solist cu 2,95.

Duminică, CSC Șelimbăr are cota 3,05 pentru un succes cu Unirea Slobozia. X are cota 3,00, iar 2 solist cu 2,40. În Gloria Buzău – Csikszereda, 1 solist are 2,05, X 3,10, iar victoria oaspeților este cotată cu 3,70.

Meciurile din etapa 4 din play-out și etapa 5 din play-off în Liga 2, live stream, 11:00, Digisport 1, Prima Sport 1

Înaintea startului etapei, Unirea Slobozia conduce clasamentul. Ialomițenii au două puncte peste CSC Șelimbăr. Adevăratul reper pentru Adi Mihalcea este, însă, locul 4, ocupat de Csikszereda. Cu opt puncte avans față de această poziție, promovarea directă este aproape garantată.

Csikszereda este tot pe loc de promovare directă, în timp ce Gloria Buzău și CS Mioveni sunt pe poziții care duc la baraj. Astfel, meciul dintre buzoieni și Csikszereda este crucial!