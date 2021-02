CTP, critic la adresa lui Ion Țiriac înainte de Simona Halep – Serena Williams: „Oare ce gândește acum domnul Țiriac?” Exclusiv

Cristian Tudor Popescu a criticat în termeni duri declarația lui Ion Țiriac despre Serena Williams înainte de meciul din sferturile de finala de la Australian Open.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Fostul partener de dublu al lui Ilie Năstase declara înainte de primul turneu de Grand Slam al anului că Serena Williams este prea bătrână și grasă și ar trebui să se retragă din activitate.

CTP a vorbit în exclusivitate pentru FANATIK despre marele meci din sferturi dintre Halep și Williams, pe care îl consideră o ocazie cu care te întâlnești foarte rar de-a lungul vieții. Repetutatul ziarist a dezvăluit de asemenea într-un interviu pentru site-ul nostru cum a trăit partida de senzație a Simonei Halep cu Iga Swiatek.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

CTP nu înțelege declarațiile lui Ion Țiriac: „O dai tu afară pe Serena Williams pentru că zici tu că e grasă și bătrână?”

A 13-a confruntare dintre Halep și Williams. Ultima câștigată de Simona în finala de la Wimbledon.

– Domne, pentru mine în clipa de față nu mai are importanță victoria în acest meci. Sigur mi-aș dori extraordinar de mult să o învingă din nou. Sunt împăcat cu faptul că voi putea să văd încă un meci între cea mai bună jucătoare din toate timpurile, cum e considerată în clipa de față Serena Williams și Simona Halep.

ADVERTISEMENT

Astea sunt ocazii cu care te întâlnești foarte rar în viață. Să ne bucurăm de tenis! Și aș mai spune ceva, că nu pot să nu o fac! Domnul Ion Țiriac, înainte de Australian Open, a spus despre Serena Williams că este prea grasă și prea bătrănă, are aproape 40 de ani și că ar trebui să se ducă acasă.

Am rămas atunci înțepenit de inutilitatea și răutatea unei astfel de replici, mai ales pentru un fost jucător de calibrul domnului Ion Țiriac. Ce treabă ai tu cu câte kilograme are un jucător sau o jucătoare? Ce treabă ai tu cu vârsta pe care o are? Dacă el se simte în stare să intre pe teren în condițiile astea, îl dai tu afară? O dai tu afară pe Serena Williams pentru că zici tu că e grasă și bătrână?

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

E atât de irațional și rău lucrul acesta pe care l-a spus domnul Țiriac din senin, din iarbă verde! Fără să îl întrebe nimeni. Și iată acum Serena ar trebui să îi spună acum: ‘Mă scuzați, domnul Țiriac că am reușit să ajung în sferturi de finală așa grasă și bătrână, cum ziceți că sunt. Am reușit să ajung în sferturi la Australian Open’.

„Aștept cu mare bucurie meciul dintre Simona Halep și cea mai mare jucătoare din toate timpurile!”

Și cum a făcut-o! După un meci absolut fabulos și dramatic! Am stat și la acest meci cu sufletul la gură, în fața unei Sabalenka mult mai tinere și unei sălbatice din top 10, care lovește cel puțin la fel de tare ca Serena Williams! Și am văzut acolo apropo de ce spunea domnul Țiriac, o determinare incredibilă!

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

A alergat Serena cred că peste zece kilometri. Domne, a alergat formidabil, dorind să câștige fiecare minge. Mă întreb oare ce gândește în clipa de față domnul Țiriac? Și aștept cu mare bucurie meciul dintre Simona Halep și marea Serena Williams. E minunat că putem vedea acest meci și să îl așteptăm cu drag”, a declarat Cristian Tudor Popescu în exclusivitate pentru FANATIK.