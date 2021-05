CTP, derapaj dur la adresa lui IPS Teodosie: ”Este un sac cu rahat”

CTP îl atacă dur pe IPS Teodosie. Cristian Tudor Popescu a făcut câteva comentarii foarte veninoase la adresa arhiepiscopului Tomisului.

Reacţia jurnalistului vine ca urmare a afirmaţiilor scandaloase făcute anterior de arhiepiscop: „Femeia a început păcatul. Dacă femeia nu păcătuia, nu ar fi născut în chinuri”, menționase Teodosie.

„În spatele acestor veşminte ni se expune un sac cu rahat”, a spus Cristian Tudor Popescu, într-o emisiune la Digi 24, despre arhiepiscopul Tomisului, potrivit Adevărul.

CTP, despre IPS Teodosie: ”Mai grav este că seamănă a ISIS ce spune insul acesta”

”Eu spun că este un sac cu rahat. Asta e o încununare ce spune despre femei. Ce aş mai putea să spun despre această dihanie, care este îmbrăcat în odăjdii? Mai grav este că seamănă a ISIS ce spune insul acesta”, a spus Cristian Tudor Popescu.

Reacția jurnalistului vine după ce reprezentatul bisericii făcuse câteva declaraţii controversate la adresa femeilor şi a modului în care sunt tratate acestea de biserică.

IPS Teodosie, declarație controversată: Femeia a început păcatul

Prezent joi, 6 mai, la un Radio Dobrogea, IPS Teodosie a fost întrebat dacă nu cumva este discriminare faptul că femeia nu are roluri importante în Biserică, aşa cum are bărbatul. Acesta a explicat că motivul pentru care nicio femeie nu poate fi preot are legătură cu „condiţia slăbiciunilor sale”.

“Nu este discriminare, este vorba de statutul bărbatului şi al femeii. Sigur că nicio femeie nu poate fi preot şi atunci e discriminare? De ce? Pentru că aceasta este condiţia ei. Ea nu poate fi perpetuu într-o rugăciune, pentru că are condiţia slăbiciunilor sale. Cum să fie discriminare?

Aceasta este femeia. Ea a început păcatul și iată, se află cu această neputinţă pentru că ne spune Sfântul Ioan Gură de Aur că dacă n-ar fi fost păcatul, nu astfel s-ar înmulţit neamul omenesc, ci prin puterea cuvintelor dumnezeieşti care le-a zis înainte de păcat: creşteţi şi vă înmulţiţi şi stăpâniţi Pământul.

Ei nu îşi cunoaşteau intimităţile înainte de păcat, erau îmbrăcaţi în har strămoşii noştri şi atunci luaţi ceea ce v-am spus, femeii i s-a spus ”În dureri vei naşte fii”. Dacă nu păcătuia nu ar fi născut în dureri”, a declarat IPS Teodosie.

