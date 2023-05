Cu ce a ajuns să se ocupe Margherita de la Clejani. Fiica lui Ioniță de la Clejani s-a reprofilat după ce a scăpat de închisoare

Margherita de la Clejani a scăpat de închisoare după ce a condus sub influența drogurilor, iar acum s-a retras din muzică și se ocupă cu altceva. Vedeta a stat departe de viața publică.

Ce face acum Margherita de la Clejani. Vedeta s-a reprofilat

Acum trei ani, fiica Vioricăi și a lui Ioniță de la Clejani a fost prinsă conducând sub influența substanțelor interzise. În cele din urmă, și s-a ales doar cu o amendă în valoare de 40.000 de lei.

De atunci, vedeta s-a retras din lumina reflectoarelor și nu a mai cântat pe scenă, alături de părinții ei. Fiica Clejanilor a apărut tot mai rar în public. Mulți se întreabă ce mai face acum tânăra, care este foarte discretă în ultimii ani.

Margherita se concentrează pe afaceri și urmează și cursuri în acest sens, după cum a declarat recent tatăl ei. Ioniță de la Clejani este alături de fiica lui și o susține în tot ceea ce are de gând să facă pe viitor.

“Margherita, pentru moment, nu mai vrea să participe la evenimente. Are o altă direcție, direcția business-ului. O susțin în tot ceea ce vrea ea să facă. Acum urmează cursuri de engleză, de business, se duce în zona afacerilor”, a declarat Ioniță de la Clejani pentru .

Cu ceva timp în urmă, Margherita a mai avut o tentativă de a deveni femeie de afaceri. Vedeta și-a deschis propriul magazin de haine, însă nu a rezistat foarte mult timp, din păcate.

În anul 2019, artista a deschis magazinul “Marcle”, situat pe Calea Victoriei. Profitul a fost unul mulțumitor în primul an de activitate, însă nu și după aceea. În 2021, , iar fiica Clejanilor l-a închis la scurt timp după incident.

“Mă aflu pe Calea Victoriei, nr. 101, la laboratorul meu de creaţie vestimentară, şi iată ce am găsit pe geamuri. Vreau să ştiu şi eu cum ar trebui să procedez, în această situaţie, atunci când găsesc geamurile absolut vandalizate. Ce ar trebui să fac, care trebuie să fie atitudinea mea?

Cum să mi se întâmple mie una ca asta şi mă întreb, oare de ce? Nu am duşmani, nici prieteni. Cum am intrat aici am fost şocată! Am încercat să curăţ geamurile şi nu s-a luat”, spunea atunci Margherita, notează .