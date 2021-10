Faliment total pentru familia Clejanilor! Margherita, Fulgy și părinții lor, dezastru în afaceri

Familia compusă din Viorica și Ioniță de la Clejani, dar și din copiii lor, Margherita și Fulgy, pare să treacă printr-o perioadă cât se poate de proastă când vine vorba de afaceri, pierderile raportate la ANAF în 2020 fiind cele mai mari din ultimii ani.

Margherita și-a găsit magazinul vandalizat

Ocupată de ani buni deja cu un magazin de haine, Margherita de la Clejani și-a găsit afacerea într-o situație care a scos-o din minți, ea reclamând vandalizarea locului în care vinde articolele vestimentare pe care le promova toată ziua pe conturile sale de socializare.

“Cum să mi se întâmple mie una ca asta și mă întreb oare de ce? Nu am dușmani, nici prieteni. Cum am intrat aici am fost șocată! Am încercat să curăț geamurile și nu s-a luat!”, spunea .

Ceea ce e interesant este că firma pe care o conduce Margherita de la Clejani, adică Je Suis Marcle, merge, de fapt, mai prost ca niciodată. Mai exact, cifra de afaceri este una minusculă, de puțin peste 2.500 de euro pentru anul 2020, iar pierderile sunt colosale: peste 13.000 de euro.

Culmea, firma pornise bine, în anul 2019, cel în care Margherita de la Clejani a început să se ocupe de ea, înregistra o cifră de afaceri de aproape 70.000 de lei, iar profitul era rezonabil: aproape 60.000 de lei.

Viorica și Ioniță de la Clejani, ani la rândul de pierderi

Viorica și Ioniță de la Clejani sunt printre cei mai apreciați artiști de muzică lăutărească din România. Și, fără discuție, și printre cei mai bine plătiți din domeniu. Doar că asta nu pare să fie suficient pentru a-și salva firma pe care o au împreună, societatea Clejani Music deținută de ei fiind, pentru al treilea an consecutiv, pe pierdere.

Astfel, în 220, cu o cifră de afaceri într-o prăbușire incredibilă, firma celebrilor Viorica și Ioniță de la Clejani a încasat doar 21.000 de lei, de zece ori mai puțin decât în anul 2019. Mai mult, pierderea financiară a celor doi, înregistrată oficial de ANAF în actele consultate de FANATIK, este și ea impresionantă: 256.000 de lei, adică peste 50.000 de euro.

E adevărat, nici anii anteriori nu au fost mai buni pentru Viorica și Ioniță de la Clejani. Astfel, în 2019 au înregistrat o pierdere de aproape 150.000 de lei, iar în 2018 peste 160.000 de lei, ultimul an cu profit – nu foarte mare – fiind 2017, atunci când declarau 77.000 de lei.

De altfel, firma înregistrată pe numele celor doi nu a avut niciodată o constanță în a fi pe profit, din anul 2008 și până în prezent raportând ba pierderi colosale, ba profituri relativ mici.

Fulgy zice că e milionar, dar fiscul nu confirmă

”Am făcut bani dintr-un program pe care nici nu l-am plătit, e un trial version. La mine e simplu, stau 5 minute, mă gândesc, fac o piesă, și o vând cuiva cu 2.500 – 5.000 de euro. Și se adună, se adună până când strângi o anumită sumă de bani. Eu nu sunt milionar de acum, nou… Eu sunt milionar de când m-am născut. Mama, dacă vrea, ia un milion de euro dacă zice `pâs` la nuntă. Acum sunt milionar pe spatele meu, normal”, .

Doar că, în fapt, firma pe care o conduce pare să fie o glumă când vine vorba despre milioanele de euro de care vorbește Fulgy, fiul rebel al familiei Clejanilor. Și, pentru a fi exact, am consultat datele fiscale ale companiei Moftifity, FANATIK constatând că milioanele de euro de care tot vorbește Fulgy nu pot fi obținute, legal cel puțin, nici din însumarea cifrei de afaceri pe ultimii patru ani cu profitul sau pierderile declarate.

Astfel, în 2020, firma lui Fulgy a avut o cifră de afaceri de 4202 lei (nici 1000 de euro) și o pierdere de 98.236 lei (aproape 20.000 de euro). Anii anteriori, e adevărat, fuseseră mai buni, în 2019 având, la o cifră de afaceri de 144.343 lei un profit de 9.422 lei.

Cel mai bun an din scurta istorie a firmei pare să fie 2017, atunci când obținea un profit de 43.158, la o cifră de afaceri de 48.142. Nici 2018 nu a fost tocmai rău pentru mezinul familie Clejanilor, Fulgy reușind să obțină o cifră de afaceri de 194.340 și un profit net de 34.205.