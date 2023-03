Cu ce preț se vinde un Trabant. Mașina a fost restaurată și are puțini kilometri

Cu ce preț se vinde un în ziua de azi. Mașina a fost restaurată și are puțini kilometri și se află în posesia unei persoane din județul Constanța. Anunțul complet de pe site-urile de vânzări are toate detaliile.

Cu ce sumă poți achiziționa un Trabant. Autoturismul produs în Republica Democrată Germană a fost reparat și are un rulaj mic

Trabantul este un autoturism produs în Republica Democrată Germană în perioada 1957 – 1991, în momentul de față găsindu-se foarte puține exemplare. Unul dintre ele poate fi achiziționat cu o sumă foarte mică.

ADVERTISEMENT

Mașina de culoare verde a fost reparată de proprietar pe parcursul unui an, fără să se intervină la caroserie. În plus, anunțul distribuit în online ne spune că are un rulaj mic, de aproximativ 70.000 de kilometri.

Concret, modelul 601 S, pe benzină, fabricat în anul 1988, poate fi cumpărat cu prețul de 19.683 de lei, ceea ce înseamnă circa 4.000 de euro. care este o adevărată bijuterie pentru colecționari, este înmatriculat.

ADVERTISEMENT

„Vând Trabant 601 S fabricat în 1988! Mașina a fost restaurată, nu a avut deloc rugină înainte de restaurare. Dețin poze cu mașina dinaintea restaurării și din timpul restaurării.

Nu s-a intervenit cu sudură la restaurare. Sablată, tratată… restaurarea a durat peste 1 an și costurile restaurării au depășit prețul cerut acum. Arată ireproșabil, superbă… mult mai frumoasă decât în poze.

ADVERTISEMENT

Mașina este destinată cunoscătorilor și pasionaților. Posibil unele schimburi!”, se arată în anunțul de pe , distribuit de proprietarul din Constanța care nu este dispus să negocieze. Așadar, prețul este unul fix.

Trabantul, o mașină accesibilă românilor

Trabantul este o mașină accesibilă românilor, pe străzile din țara noastră putându-se observa foarte puține astfel de modele. Majoritatea sunt păstrate la mare cinste în garaj, chiar dacă prețul de achiziție nu depășește câteva mii de euro.

ADVERTISEMENT

De pe site-urile de anunțuri auto mai aflăm că același model poate fi scos la vânzare și cu sume mai mari, însă totul depinde de țara de unde se achiziționează. O astfel de mașină poate costa chiar și 15.000 de euro, depinde numai cum a fost întreținută.