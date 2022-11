Zgârcit sau haios? George Copos i-a dat un Trabant lui Ion Țiriac după ce a pierdut la tenis: „S-a supărat îngrozitor”

Bogdan Enoiu, care are o strânsă legătură cu personajele remarcabile din lumea sportului românesc, a povestit un moment inedit care s-a sfârșit cu un Trabant pe care , avea să i-l dea lui Ion Țiriac după un meci pierdut la tenis.

George Copos i-a dat un Trabant lui Ion Țiriac, după ce a pierdut la tenis: „În loc să vină cu BMW sau Mercedes”

Bogdan Enoiu este un mare pasionat de tenis, astfel antreprenorul a luat parte la un meci amical de tenis între George Copos, fostul finanțator al Rapidului și . Cei doi au avut ca miză o mașină.

Totuși, George Copos a reușit să scape ieftin după ce a pierdut meciul cu Ion Țiriac. Fostul finanțator al Rapidului i-a dat un Trabant lui Ion Țiriac, însă fostul mare tenismen s-a supărat pe bune.

„Da, una peste alta, Copos a jucat tenis cu Țiriac și a pierdut, bineînțeles. Și în loc să vină cu ce naiba avea el, BMW sau Mercedes, a venit cu un Trabant. Și ăsta, Țiriac, s-a supărat foarte tare”, a declarat Bodgan Enoiu, potrivit .

Dezvăluiri după meciul de tenis dintre Copos și Țiriac: „S-a supărat îngrozitor”

Bogdan Enoiu a continuat să povestească momentul și a dezvăluit că Ion Țiriac nu a „gustat” decizia lui Copos de a-i da Trabantul, ci s-a supărat de-a binelea. „Băi, s-a supărat îngrozitor! Bine, și George simpatic cu ideea cu Trabantul, dar Țiriac s-a supărat”, a mai spus Bogdan Enoiu.

Antreprenorul pasionat de tenis a povestit și deznodământul meciului amical în care l-a înfruntat pe Ion Țiriac. Alături de Bogdan Enoiu, Ion Țiriac a organizat turneul de tenis de la București. „Nu mai contează din ce motive (râde). Și ajung la meciul meu cu Țiriac. Zice „hai să jucăm un meci, ne arbitrează Titi Hărădău, vii la mine aici, în Eliade”.

Am avut 6-5, servește el de la 40-0, cum ne înțeleseserăm, și când aruncă mingea, “aaaaa!”, se face că are întindere. M-am evervat, “du-te, dom’le, faci din astea? Ia cheile și am plecat”. Dar i-a plăcut de mine, nu mi-a luat niciodată mașina, d-aia zic că e un super-om”, a mai spus Bogdan Enoiu.

Cum a uitat Ion Țiriac două mașini Ferrari într-un garaj din Munchen

Ion Țiriac, un mare pasionat al mașinilor de lux, a povestit cum a uitat două mașini Ferrari într-un garaj din Munchen. Fostul câștigător în turneul de dublu de la Roland Garros, Ion Țiriac a cheltuit 900.000 de dolari pe cele două mașini pe care avea să le vindă doar cu doi lei cincizeci.

„Nu știu dacă îmi face onoare sau sunt cam tâmpit. La un moment dat, când a apărut F40-ul la Ferrari, mie mi-a dat imediat, pentru că mă cunoșteau. Îi cunosc pe toți, mi-au dat un Ferrari, bineînțeles că a trebuit să-l plătesc, care costa 200,000 de dolari, dar se vindea imediat cu un milion.

Sau nu-l luai, și luai doar contractul, iar un alt cumpărător îți oferea imediat 800,000”. Și mi-a spus să dau hârtiile. Eu nu numai că n-am dat hârtiile, dar, după câteva luni, am mai cumpărat încă una. Nu cu $200,000, dar cu vreo $700,000 și le-am pus undeva la Munchen, într-un garaj, pentru că eram ocupat cu jucătorii, pe vremea aceea era Guillermo Vilas, după care au venit ceilalți.

După vreo zece ani, și acum îmi aduc aminte, era un mare garaj, se numea Becker. Îmi spune: ‘domnule Țiriac, ce fac cu cele două Ferrari care sunt la mine? Am zis ‘aoleu!’. Îți dai seama cât aveam eu în cap – mașini, plăcere, timp liber -, că de condus nu le conduceai, în niciun caz. Fac povestea scurtă, a doua zi le-am vândut cu 2 lei cincizeci, doar ca să scap de ele, pentru că după zece ani au intrat în fabrică înapoi”, a declarat Ion Țiriac, la .