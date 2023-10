Cu ce se ocupă Cristian Cioacă după ce a ieșit din închisoare: “Era normal să facă asta”

Avocata lui Cristian Cioacă a dezvăluit cu ce se ocupă acesta după ce a ieșit din închisoare, spre finalul lunii august. Fostul polițist a petrecut aproape 10 ani în spatele gratiilor.

Cu ce se ocupă Cristian Cioacă după eliberarea din închisoare

Marți, magistrații Tribunalului Argeș au admis cererea de liberare condiționată formulată de Cristian Cioacă. Fostul polițist a fost găsit vinovat pentru uciderea Elodiei Ghinescu, al cărei trup neînsuflețit nu a fost găsit nici până în ziua de astăzi.

ADVERTISEMENT

în urmă cu aproape două luni. Acesta a ispășit aproximativ un deceniu din pedeapsa dată, iar de când a părăsit penitenciarul nu s-au auzit prea multe despre el.

Imediat după ce a ieșit din închisoare, Cioacă nu a vrut să ofere prea multe declarații. Nu se mai știe nimic de el de ceva timp și chiar au apărut zvonuri că s-ar fi ascuns de privirile celor curioși.

ADVERTISEMENT

Avocata fostului polițist a spus că acesta a luat decizia să se retragă, din moment ce a trecut și încă se află într-o perioadă dificilă. Aceasta încă ține legătura cu Cristian Cioacă deoarece mai sunt aspecte judiciare ce trebuie rezolvate.

“Mai ținem legătura din perspectiva relației avocat-client, fiindcă eliberarea sa condiționată include încă rezolvarea unor aspecte judiciare, care se vor rezolva in timp. Nu are însă obligația de a se prezenta săptămânal în fața unui ofițer de poliție, asta e cert.

ADVERTISEMENT

S-a retras. Era normal să facă asta! A trecut printr-o perioadă de suferință și încă este. Iar suferința lasă urme. Cred că a luat o decizie înțeleaptă”, a declarat Maria Vasii, avocata lui Cristian Cioacă, pentru .

În acest moment, Cristian Cioacă ar avea grijă de mama sa, care are probleme de sănătate. “Mama sa are o vârstă și e bolnavă, deci are și grija ei, din câte știu. Mi se pare normal să stea retras, fiindcă a trecut prin ce a trecut!”, a adăugat avocata pentru sursa citată.

ADVERTISEMENT

Cristian Cioacă își caută un loc de muncă

Cristian Cioacă i-a spus avocatei că are de gând să-și caute un loc de muncă pentru a putea câștiga niște bani, însă nu a precizat în ce domeniu și-ar dori să lucreze.

“Din câte știu își caută un loc de muncă, dar nu mi-a împărtășit niciodată intențiile sale legate de ce și-ar dori să facă în noua viață pe care tocmai a început-o! Și nici ce meseria și-ar dori să aibă pe viitor”, a mai spus avocata.

Fostul polițist a ieșit din închisoare pe 22 august 2023. În 2014, a fost condamnat la 15 ani și 8 luni de închisoare, după ce a fost găsit vinovat de dispariția soției sale, Elodia Ghinescu. Avocata a dispărut în noaptea de 29 spre 30 august 2007.

Cei doi soți . În prezent, acesta are 18 ani, iar între timp și-a schimbat numele. A fost crescut de sora fostului polițist.