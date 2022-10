Cu ce se ocupa logodnicul Adrianei Bahmuțeanu înainte să se mute în America: „Omul bun la toate”

George Restivan, logodnicul Adrianei Bahmuțeanu, a dezvăluit cu ce s-a ocupat în România, înainte de a se stabili în America în anul 1999.

Cu ce se ocupa logodnicul Adrianei Bahmuțeanu înainte să se mute în America

Adriana Bahmuțeanu și George Restivan s-au cunoscut în urmă cu câteva luni, iar relația lor a evoluat rapid. , iar băiețelul lui îi spune vedetei „mami”, după cum chiar ei au dezvăluit.

Cei doi îndrăgostiți au fost invitați în emisiunea La Măruță, difuzată pe Pro TV, pentru a vorbi despre relația lor și lucrurile care i-au unit.

Adriana Bahmuțeanu a dezvăluit că nu consideră că e necesar ca doi oameni să petreacă ani buni împreună pentru a-și da seama dacă vor o familie pe viitor și că, din contră, acest timp de gândire mai mult le va dăuna.

Fosta prezentatoare TV și George au decis încă din prima seară în care s-au văzut că se vor căsători. Mai mult, el a lăsat pe planul doi afacerile imobiliare din America, acolo unde a lăsat-o pe mama lui, și s-a întors împreună cu Blake, băiatul său, în România.

George Restivan este originar din Arad, însă din anul 1999 el a plecat în Statele Unite, acolo unde și-a clădit o nouă viață. Logodnicul Adrianei Bahmuțeanu a spus ce ocupație a avut înainte în țară.

„Am plecat în 1999. Am terminat liceul în 1995, am mers în armată, am venit înapoi. Am lucrat pe vapoare de croazieră, am fost la întreținere, omul bun la toate, după m-am stabilit în America”, a declarat logodnicul Adrianei Bahmuțeanu, la Pro TV.

Cum se înțelege George Restivan cu băieții Adrianei Bahmuțeanu?

Dacă Adriana Bahmuțeanu se înțelege de minune cu băiatul logodnicului său, iar micuțul s-a atașat de ea într-un timp scurt, George Restivan a mărturisit că i-a cunoscut pe fiii fostei prezentatoare de televiziune. Bărbatul a declarat că speră să se apropie cât mai mult de Eduard și de Maximus.

„I-am cunoscut. Sunt niște băieți super. Îmi place foarte mult de ei și aștept să mă apropii cât se poate mai mult de ei și să petrecem timp împreună”, a spus George Restivan.