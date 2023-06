Cu ce vedetă s-a bătut în trecut Maria Ilioiu, ispita de la Insula iubirii. A intervenit chiar și Poliția!

Maria Ilioiu, ispita de la Insula iubirii, nu s-a făcut remarcată de când e în showbiz doar cu talentul ei de a cuceri bărbați! Vedeta și-a demonstrat și altfel de veleități, în cadrul unui alt concurs.

Cu cine s-a bătut Maria Ilioiu acum trei ani. Ispita de la Insula iubirii a ciufulit-o bine

Poate că nu toată lumea își amintește, însă Maria Ilioiu a fost protagonista unuia din cele mai dificile momente ale carierei sale de vedetă tv. S-a luat la bătaie cu o persoană publică extrem de cunoscută și apreciată de la noi.

ADVERTISEMENT

Mai precis, în urmă cu trei ani, Maria a vrut să le arate fanilor că e mai mult decât ispita sexy de la Antena 1. Tânăra a acceptat oferta celor de la Kanal D și a participat în primul sezon Bravo, ai stil Celebrities.

În concursul de modă și stil, Maria Ilioiu n-a fost o persoană tocmai ușor de agreat, căci s-a certat cu mai multe fete. Aceasta l-a luat la bani mărunți, pe rând, pe Calina, fata Catincăi Roman și Raluca Tănase de la Bambi, printre altele.

ADVERTISEMENT

Vedeta din acel sezon cu care discuțiile au trecut de linia roșie a fost, însă, Cele două nu doar că s-au înjurat ca la ușa cortului, în culise, ba chiar au ajuns să se păruiască!

Maria și Tonciu s-au bătut în backstage, la după nenumărate jigniri pe care și le-au adus. Andreea a făcut de multe ori referire în emisiune la trecutul ei de ispită de la Insula iubirii, iar asta a scos-o din sărite pe blondină.

ADVERTISEMENT

Maria și Andreea Tonciu, despărțite de polițiști în culisele Kanal D

Femeia a sărit la bătaie, iar la Romexpo, unde se filmează concursul, a venit și Poliția, potrivit

Maria a recunoscut că s-a bătut cu Tonciu, ba chiar s-a și lăudat că a ciufulit-o bine. „Da, a fost o bătaie ca în filme între mine și Andreea. Mă bucur că am ciufulit-o bine. Am rupt-o pe genunchi. Am rupt-o așa cum nu se aștepta nimeni. Pentru că și-a permis să îmi bage mâna în păr și să mă tragă.

ADVERTISEMENT

Momentul în care o amețită vine și își bagă mâna în părul tău o iei și o dai cu capul de genunchi. Cum e posibil ca acest cap de bețisor folosit vine să-și bage mâna în părul meu?

ADVERTISEMENT

M-am dus la filmări. Și… cum eram la machiaj, această Tonciulină m-a făcut prostituată. Această bătaie a fost filmată. Nu vor da la TV”, a spus Maria Ilioiu pe vlogul ei, după ce fusese eliminată din show.