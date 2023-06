Este Andreea Tonciu însărcinată din nou? Prima reacție a vedetei după zvonurile apărute

Andreea Tonciu este o mamă împlinită. Vedeta a devenit mai retrasă decât în urmă cu câțiva ani și se pare că acest lucru îi priește de minune. Recent însă, niște imagini cu ea au apărut pe internet, iar de aici numeroase zvonuri au luat naștere.

Este Andreea Tonciu însărcinată din nou?

Vedeta a fost fotografiată într-un magazin din Capitală de paparazzi . În imagini se vedea o burtică suspectă, iar mulți au început să se întrebe dacă nu cumva Andreea Tonciu este însărcinată din nou. Adevărul este cu totul altul.

Pentru că nu a reacționat deloc la zvonurile apărute, cei de la au vrut să afle ce se întâmplă în viața vedetei. Iar Andreea Tonciu a spus direct. Vedeta nu este însărcinată și nici postura în care a fost surprinsă nu o avantajează.

În interviul acordat pentru spynews.ro, Andreea Tonciu a dezvăluit că în realitate nu are burta așa cum se vede în poze.

De asemenea, ea a mai adăugat și că în imaginile surprinse nu stătea dreaptă. Acesta ar putea fi deci motivul pentru care a apărut și burtica suspectă care a dat curs numeroaselor zvonuri apărute.

Ce spune vedeta despre cel de-al doilea copil

”Nu, nu sunt gravidă și în realitate chiar nu am burta asta, așa cum am fost surprinsă în imagini! Într-adevăr nu mai sunt cum am fost, dar burta cum apare în imagini chiar nu o am.

Suplă cum am fost nu mai sunt, dar nici așa cum apar aici. Nici nu stăteam dreaptă, de aia pare că am burta asta”, a spus Andreea Tonciu, pentru Spynews.ro, având în vedere zvonurile apărute în ultimele zile.

Deși nu este însărcinată, Andreea Tonciu a vorbit despre cel de-al doilea copil. Vedeta spune că dacă rămâne însărcinată cu adevărat, va anunța publice acest lucru. Pentru ea, comunicarea cu fanii este esențială.

Tocmai din acest motiv, vedeta va face public totul la momentul respectiv.