Cu cine a jucat FCSB amicalul care a scăpat-o de carantină: “Oaidă a înscris golul victoriei!” Video

Mihai Stoica a povestit în direct la TV cu cine a jucat echipa FCSB amicalul care a scăpat-o pe aceasta de carantină la revenirea în țară, Turcia fiind una dintre țările care prezintă un grad de risc ridicat în pandemia de COVID-19.

FANATIK a anunţat în exclusivitate faptul că FCSB nu intră în carantină după cantonamentul din Turcia. Echipa a ajuns la baza din Berceni, unde va pregăti meciul cu Astra Giurgiu, partidă care se va juca vineri, de la ora 20:00.

FCSB a prezentat toate documentele necesare la întoarcerea în țară, jucătorii apoi îndreptându-se direct spre baza de pregătire aflată în Berceni. VEZI AICI VIDEO CU GOLURILE MARCATE DE FCSB ÎN AMICAL.

Cu cine a jucat FCSB amicalul care a scăpat-o de carantină: “Oaidă a înscris golul victoriei”

În cadrul cantonamentului din Antalya, FCSB a și participat la o competiție în care s-a desfășurat un singur meci amical: “Corendon Cup se numeşte competiţia la care am participat. O să vedeţi imagini de la meciul nostru. Adversarul nostru are un nume, o să găsiţi pe pagina noastră de Facebook.

Trebuia să jucăm mai multe meciuri, dar am vrut să reducem la zero riscurile de infectare. Am jucat de la ora 17:00, ora locală, cu Kemerspor. Scorul a fost descis de Vînă din penalty.

Am fost egalaţi din lovitură liberă. Până la pauză am mai marcat un gol prin Oaidă. Ne-au egalat din nou, iar Oaidă a înscris golul victoriei”, a declarat MM Stoica la “Digi Sport Special”.

Mihai Stoica comparație între zonele de risc în care FCSB și Craiova au jucat

Managerul general al roș-albaștrilor, Mihai Stoica, a făcut și o trimitere la Mogoșoaia, zonă deasemenea cu risc epidemiologic: “Craiova a jucat în zonă galbenă, la Mogoşoaia. Asta nu este interesant?

O echipă s-a expus mai mult decât noi. Am înţeles că au mers cu trenul. Poate nu este adevărat, dar aşa am fost informat. A costat mai mult de 100.000 de euro, atât a fost cantonamentul nostru. Avionul a costat 30.000 de euro”, a mai adăugat MM Stoica.

FCSB, liderul la zi al Ligii 1,primește vizita Astrei Giurgiu, meci care va avea loc pe Arena Națională, vineri, de la ora 20:00, aceasta fiind prima partidă oficială a roș-albaștrilor din 2021.

