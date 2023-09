Cu cine joacă table Mitică Dragomir: „Sunt milionari”. De ce s-a lăsat Gigi Becali de jocurile de noroc

. Fostul președinte al LPF a vorbit despre marea sa pasiune și a explicat de ce nu mai joacă table cu Gigi Becali.

Dumitru Dragomir, despre secretul longevității: „Mai joc table din când în când pentru creier”

Dumitru Dragomir e tânăr și neliniștit la 78 de ani: „Pe mine să mă odihniți după 94 de ani! La 94-95 de ani, încep să mă odihnesc. Cred că o duc până acolo!”, s-a amuzat „Oracolul de la Bălcești”.

Nea Mitică se menține în formă maximă și nu a renunțat la plăcerea sa nevinovată: „Munca e muncă! Fără muncă nu se poate! Și mai joc și table din când în când pentru creier! Joc cu mai mulți!

Se mai bagă și din ăia vechi, dar nu pot să le dau numele că se supără! Sunt multimilionari toți, îți dai seama! La table jucăm doi firfirici!”, .

Dumitru Dragomir știe de ce Gigi Becali nu mai joacă table: „Se lasă de toate jocurile!”

Dumitru Dragomir nu se mai duelează cu patronul FCSB ca pe vremuri: „Gigi s-a lăsat de toate jocurile acuma. Cred că o să se lase și de fotbal! Se lasă de toate jocurile!”.

Cu toate acestea, Dragomir e conștient că fotbalul înseamnă enorm pentru Becali: „E viața lui, nu cred! Face un marketing nativ ieșit din comun echipei lui. Extraordinar! Și nu are nicio educație”.

Ce avere are fostul președinte al LPF: „Sunt milionar de 50 de ani!”

Dumitru Dragomir a vorbit despre banii pe care îi are și ce profit scoate din afacerile imobiliare: „Sunt milionar de 50 de ani. Ce mai e milionul în zilele noastre? Ce sută să fac? Suta de ani, da! Suta de milioane?… Păi, a furat cineva din ei? Acum vând, am 118 apartamente și iau peste 24 de milioane de euro, cu parcare cu tot. Am nepoți, fac acte de caritate.

Am opt hectare în zona complexului Ana Aslan. Fac 2000 de apartamente împreună cu un miliardar sud-african. E un proiect de vreo 200 de milioane de euro. Eu vin cu pământul și el cu investiția. Dar eu nu vin cu orice fel de pământ. Vin cu o suprafață care dispune de apă termală de 80 de grade. Am cumpărat un pământ extraordinar.

Sunt aproape nouă hectare, într-o singură parcelă. Pot face un centru SPA pe două hectare de apă termală, cu un hotel în mijloc. Eu i-am propus această afacere. Cine face asta nu mai muncește toată viața. A trebuit să mă asociez cu el, deoarece nici banca nu mă finanța. Doar 30-40 de milioane de euro pot lua. Sunt solvabil cu vaporul, cu hotelul, cu apartamentele. Eu nu am întârziat niciodată cu ratele, am relații bune cu banca”.

