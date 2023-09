Dumitru Dragomir, sfaturi pentru Octavian Popescu: “Trebuie liniștit puțin, a luat-o cu tatuajele”

Decarul lui FCSB a făcut un meci foarte bun în derby-ul cu Universitatea Craiova, scor 3-0. Pe Ghencea, Tavi a oferit două pase de gol și a a avut o prestație senzațională. Cu toate acestea, Dumitru Dragomir a avut mai multe sfaturi pentru Octavian Popescu.

Mitică Dragomir: “A jucat ca Dobrin”

La MAX PROFEȚIILE LUI MITICĂ, Dumitru Dragomir a avut multe cuvinte de laudă la adresa lui Tavi Popescu, pe care l-a asemănat cu Nicolae Dobrin, legenda celor de la FC Argeș. Fostul șef LPF a mai făcut o predicție foarte bună. De data aceasta, nea Mitică a presimțită că decarul de la FCSB va face un meci senzațional la Universitatea Craiova, în locul lui Florinel Coman.

“FCSB are 2-3 jucători foarte buni. Uite, cum e Tavi Popescu. În proporție de 85% se adeverește tot ce zic eu aici. Am zis că nu o să fie o mare lipsă Coman, că o să joace Tavi acolo și a jucat senzațional. Cum am zis, așa a fost. Două pase de gol.

Ca să dai pasa aia, ca Dobrin. Mingea să se oprească în fața ta, tu să nu mai faci preluare, doar să dai la poartă. Este o inteligență de joc nemaipomenită. El nu stă bine cu educația fotbalistică, dar stă foarte bine cu execuțiile fotbalistice.”, a declarat Mitică Dragomir.

Dragomir, sfaturi pentru Octavian Popescu

convocarea lui Tavi la echipa națională U21. Fostul șef LPF susține că decizia lui Daniel Pancu a fost una foarte bună pentru fotbalist, pentru că acest lucru ar trebui să îl motiveze în cariera sa. Nea Mitică a mai oferit și câteva sfaturi pentru Octavian Popescu.

“I-a dat o lecție Pancu. Dacă nu dă randament la echipă nu e chemat la lotul național. Octavian Popescu e un alt talent. Ar trebui mai multă educație făcută cu el. Și Mihai Stoica, dar și toți de acolo de la FCSB, ar trebui să îl liniștească puțin că a luat-o cu tatuajele, să nu o ia și cu nopțile pierdute.

El nu e un băiat prost. E un copil de la țară, un copil care a muncit mult să ajungă aici. E plin de talent. Trebuie să se dezvolte, prin sală și medicamentație. Dar mă tem că la noi cu medicamentația în România e puțin mai greu. Să nu uităm ce a pățit doamna Halep.”, a mai spus Dumitru Dragomir, la MAX PROFEȚIILE LUI MITICĂ.

Dragomir mizează pe Tavi Popescu la naționala lui Iordănescu

. Fostul șef LPF a sugerat câteva nume la echipa națională, printre care și Octavian Popescu: “Dacă Iordănescu selecționează jucători care pot să alerge, este imposibil să nu facă echipă bună. Larie e cel mai bun fundaș central! Chiricheș e jucător bun, dar o comite cel puțin o dată pe meci și acum e și accidentat.

Nu l-aș băga pe Moruțan în locul lui Tavi Popescu! E singurul care în spații mici să dribleze de o dată, de două, de trei ori, de patru! Ăla e jucător cu personalitate și eu îl simt! Chiar dacă îi îmbolnăvește pe-ăia în tribune!

L-aș lua și pe Ștefănescu la echipa națională. E greu să-l bagi din prima, pentru că nu știi dacă are moral de competiție înaltă. Una-i una și alta-i alta. Îl bagi 30-40 de minute la un meci, îl bagi apoi o repriză la alt meci, iar apoi dă-i drumul dacă vezi că a jucat.”

