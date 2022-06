Cucu reacționează după cele mai recente declarații ale Elenei Chiriac despre relația lor: „O să discut cu ea”

În perioada în care Elena Chiriac se lupta pe traseele complicate de la Survivor România, Cucu povestea despre relația pe care a avut-o cu sportiva.

Cucu, reacție în urma interviului Elenei Chiriac

După ce s-a întors din Republica Dominicană, Elena s-a arătat extrem de indignată de mărturisirile făcute de membrul trupei umoristice Noaptea Târziu.

Luptătoarea de taekwondo a precizat în repetate rânduri că nu a fost niciodată iubita lui Cucu, așa cum băiatul a spus și că nu i se pare normale declarațiile pe care acesta le-a făcut în absența ei.

Elena Chiriac a fost invitată de tatăl ei, realizator tv la Canal 33, unde a lămurit încă o dată situația dintre ea și Cucu. Noile declarații ale brunetei au ajuns și la urechile fostului concurent în sezonul doi la Survivor. Cucu a vorbit, în exclusivitate pentru FANATIK, despre această telenovelă care nu se mai sfârșește.

Cucu susține că nu și-ar fi dorit ca acest subiect să capete o asemenea amploare. Acum, va face tot ce stă în putința lui pentru a-i pune capăt. Băiatul nu a vrut să dea foarte multe detalii despre ce a fost între el și Elena, prietenie sau iubire. A ținut să precizeze, însă, că este puțin răvășit din punct de vedere emoțional.

Cucu urmează să aibă o discuție cu Elena Chiriac, una prin care amândoi să lămurească unde s-a rupt telefonul fără fir și de ce Elena neagă cu vehemență presupusa fostă relație.

„Emoțional mă simt un pic prost”

„Nu știu care e rostul acestor discuții. Eu nu vreau să mai comentez despre acest subiect. Subiectul a devenit ca un bulgăre de zăpadă.

Da, am văzut ce s-a spus, dar am văzut doar frânturi. Eu o să vreau să am o discuție cu ea. Chiar mă pregătesc să merg la un eveniment.

O să discut cu ea să se încheie acest subiect. Vă dați seama că emoțional mă simt un pic prost, dar nu vreau să dau detalii despre asta”, au fost declarațiile lui Cucu pentru FANATIK, drept reacție la

Elena i-a spus tatălui ei că și-ar dori foarte tare ca influencerul să apară la televizor împreună cu ea și să recunoască încă o dată dacă au fost sau nu iubiți. Sportiva a mai precizat că ea este convinsă că nu va avea acest curaj, deoarece tot ce a declarat nu este adevărat, cei doi având doar o relație de amiciție.

„Eu nu l-am considerat pe el prieten (iubit, n. red.)! Nu vreau să îi pun la îndoială bărbăția. Eu nici măcar nu știu câtă bărbăție are. Nu am ajuns în punctul ăla.

Eu nu am fost niciodată împreună cu Cucu. Nu am înțeles niciodată de ce el a ales să vorbească niște asemenea aberații în lipsa mea, atunci când eu nu aveam drept la replică. Nu puteam să mă apăr, eu eram în junglă”, a spus Elena Chiriac