Culiță Sterp, determinat să câștige Survivor România 2021. Ce calități îl recomandă pentru marele premiu

Culiță Sterp este determinat să câștige marele premiu al competiției Survivor România 2021, cântărețul bazându-se pe câteva calități care îl ajută să reziste în jungla din Republica Dominicană, într-un decor diferit de viața sa normală.

Faimosul a acceptat propunerea producătorilor de la Kanal D cu gândul de a se întoarce acasă învingător. Artistul consideră că are curajul și determinarea de a trece cu capul sus prin probele din teren, dovadă că nu lasă garda jos nicio secundă.

Fostul soț al lui Carmen de la Sălciua are parte de toată susținerea din lume, atât din partea familiei, cât și mulțumită comunității sale din mediul online. În plus Culiță Sterp are exemplul fratelui său, Iancu, care a participat în sezonul anterior al celebrului reality show.

Culiță Sterp, campion la Survivor România 2021? Pe ce calități se bazează artistul

Culiță Sterp are toate calitățile și atuurile pentru a câștiga marele premiu pus în joc în cel de-al doilea sezon al competiției Survivor România. Vedeta știe perfect acest lucru, dovadă că are încredere maximă în forțele proprii și în determinarea sa.

„Când ai forță fizică ești puternic, când ai forță psihică ești inteligent… când le ai pe amândouă ești complet!!! Forța CULIȚĂ !🔥Hai campionule!❤️”, este mesajul care apare pe pagina de Instagram a cântărețului.

Concurentul din echipa Faimoșilor este încurajat din toate părțile, fanii fiind în asentiment cu el. Culiță Sterp este considerat unul dintre cei mai buni participanți de la Survivor România 2021, el fiind cel care a adus punctul decisiv în prima probă câștigată de vedete.

„Cel mai bun, hai Culiță”, „S-a născut să fie campion, îl susținem”, „Forță Culiță”, sunt o parte din încurajările primite de vedetă pe rețelele de socializare.

Printre cei mai înfocați susținători ai artistului se numără și mama sa, Doamna Geta, care nu ratează niciun episod din show-ul Survivor România 2021. Femeia, mamă a patru copii, este tare mândră de Culiță, căruia îi lasă adesea mesaje în mediul online.

„Frumusețea lu mămica!!!!!!❤️❤️❤️❤️”, este unul dintre ultimele comentarii lăsate de mama Faimosului, semn îi insuflă încredere și îl așteaptă acasă cu premiul cel mare în valoare de 250.000 de lei.

