Culiță Sterp, moment special de ziua sa de naștere. Ce cadou a primit artistul

Fostul concurent de la Survivor România a avut parte de un moment special cu ocazia împlinirii a 29 de ani, după ce săptămâna trecută l-a botezat pe fiul său și al Danielei Iliescu, Milan.

Prezent la o cântare a recunoscut că uitase de ziua sa de naștere, însă colegii de trupă au avut grijă să-i aducă aminte că este un moment special pentru el.

Așa se face că a fost luat prin surprindere cu un cadou inedit, Culiță Sterp bucurându-se din plin pentru că a primit ceva ce-și dorea de foarte mult.

Culiță Sterp a uitat de propria zi de naștere. Cum a fost surprins de colegii de trupă

„Ziua mea m-a prins la cântat, este o zi ca oricare alta, pentru mine, am și uitat sincer că după 12 noaptea e 25 octombrie.

Important e să fiu sănătos și fericit, că așa simt că e ziua mea în fiecare zi”, a scris Culiță Sterp la descrierea clipului de pe InstaStory în care-și deschidea cadoul.

Se pare că fostul Faimos din Republica Dominicană a primit o pereche de încălțăminte la care visa de mult, fiind cunoscută pentru faptul că pune mare accent pe confort.

„Le-am spus băieților din formație că am văzut niște papuci șmecheri pe net și am zis «bă, ce îmi plac papucii ăștia», dar mi-au zis «las că am eu pe cineva».

Și uite că… ho ho, bă sunt vero… dacă mi-au luat fake-uri eu mor. Hai să vedem. Doamne, ce sunt ăștia, bivoli? Nu am avut din ăștia în viața mea”, a mai spus Culiță Sterp.

Culiță Sterp, urări de bine din partea foștilor colegi de la Survivor România

Culiță Sterp era la Vicovul-de Sus, în județul Suceava, departe de cei dragi, dar alături de cea de-a doua familie, formația cu care cântă pe scenă și la evenimente de ani buni.

Soliștii i-au cântat un sincer și călduros „La mulți ani!”, dar nu au uitat nici de tortul aniversar. Artistul s-a bucurat enorm de surpriză plăcută.

Irisha, Sorin Pușcașu și moderatorul de la Survivor România Daniel Pavel i-au transmis vedetei numai cuvinte frumoase cu ocazia împlinirii a 29 de a