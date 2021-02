Culiță Sterp, veste neașteptată despre sexul copilului: „Băi, dacă e o farsă? Nu-mi vine să cred”

Culiță Sterp a primit o veste neașteptată legată de sexul copilului pe care îl așteaptă împreună cu iubita lui, Daniela Iliescu. Artistul știa că va avea fetiță, însă o declarație i-a dat convingerea peste cap.

Concurentul de la „Survivor România 2021 a aflat că femeia iubită îi va dărui un băiețel, iar acesta a crezut, inițial, că totul este o glumă. Culiță a primit vestea în timpul show-ului de la Kanal D.

Cântărețul a aflat vestea cea mare în episodul de duminică seara, iar cea care i-a transmis-o a fost chiar iubita lui, Daniela. Echipa Faimoșilor a câștigat meciul de comunicare împotriva Războinicilor.

Culiță Sterp, veste neașteptată despre sexul copilului

Culiță Sterp a fost luat prin surprindere în episodul de duminică, 21 februarie 2021, al celebrului reality show „Survivor România”. Faimoșii au primit poze din partea celor dragi, iar fostul soț al lui Carmen de la Sălciua nu a fost uitat.

Manelistul era convins că el și Daniela Iliescu vor avea o fetiță, însă tânăra i-a transmis o veste cu totul neașteptată logodnicului ei. Se pare că artistul va fi tată de băiat, lucru care l-a bucurat peste măsură, ba chiar a crezut că totul este o farsă.

„E băiat! Băi, e băiat! Cum s-a schimbat? Băi, nu cred! Am vrut să plâng, dar nu mai pot să plâng. E băiat! Doamne, Doamne! Uite-o pe nevasta mea, ce frumoasă e!

Băi, dacă e o farsă, dar nu e 1 aprilie. Mai e până la 1 aprilie. Nu-mi vine să cred. Când am văzut poza, m-am pregătit să mă emoționez, că sigur o să văd o poză emoționantă. Când am văzut că e băiat, am dat din plâns în fericire. E ceva ce nu pot exprima în cuvinte.



Sunt atât de fericit în interior, că nu știu ce să mai zic. Când am venit la «Survivor» m-am simțit vinovat că am lăsat-o singură acasă, dar știam că e fată descurcăreață.

Știam că o să am fată, dar Dumnezeu mi-a întors faptele bune pe care le-am făcut de-a lungul vieții și mi-a dat cel mai frumos cadou. O să am băiat. Nu-mi vine să cred!”, a exclamat artistul în episodul de aseară.

