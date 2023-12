Cum a ajuns Arlauskis la FCSB în 2014: negocieri fabuloase cu Valeriu Argăseală la salariu și contract

Ultimul titlu reușit de formația lui Becali a fost pe vremea lui Giedrius Arlauskis. Portarul lituanian a stat un singur an la echipă însă a reușit să câștige nu mai puțin de 3 trofee alături de bucureșteni.

Giedrius Arlauskis a venit la FCSB în 2014. Cum au decurs negocierile cu Valeriu Argăseală

“Sunt de 18 ani profesionist și 15 ani de când sunt plecat de acasă. Când am venit aveam 20 de ani, îmi amintesc când am venit la Urziceni, în decembrie 2007. Am o conexiune cu România, mă simt pe jumătate român. Când vin în România e aceeași senzație când mă duc acasă.

Nu am casă aici, dar oamenii, țara, poveștile, amintirile, sunt multe. Meme Stoica m-a adus la Urziceni, cred că tot el m-a adus și la Steaua. Când m-am dus la Steaua nu am vorbit cu Meme, am vorbit cu Argăseală atunci.

Discuția cu Argăseală a fost foarte mișto. Nu vroiam să vin în România, după 4 ani am plecat de la Rubin. M-au sunat și mi-au zis să vin la Steaua. Nu vroiam, simțeam că momentul e să nu vin în România. Steaua nu se refuza, atunci se numea Steaua”, a declarat Giedrius Arlauskis.

Fostul portar al celor de la FCSB a purtat toate negocierile cu Valeriu Argăseală. Detaliile acelei discuții au fost împărtășite de către Arlauskis în cadrul emisiunii FANATIK SUPERLIGA.

Lituanianul a stat un singur an la FCSB

“Nici acum, când e FCSB, nu se refuză un asemenea club, după părerea mea. Discuția cu Argăseală, am venit, am zis că accept dar cu o condiție, să fie un contract pe un an, iar salariu să fie cât vreți voi, nu mă interesează.

Nu am negociat, am spus că vreau un an, asta e condiția mea, să joc un an și să plec. Nu spun sumele, că după mă ceartă lumea că dau din casă. Am ajuns la București, eram la biroul lui Argăseală și a zis hai să facem totuși, pe 3 ani.

Iar eu am spus nu, pe un an. Ei au scris 10.000 de euro pe lună. Am spus că asta a fost condiția. Dacă vreți pe 3 ani sunt alte sume. M-a întrebat ce vreau, am zis că pe 3 ani vreau 50.000 de euro pe lună. Am dat direct ca să nu accepte.

Și Argăseală a zis că un an e bine, un an e perfect. Uite ce bine ne înțelegem. Am zis perfect, iar după 4 luni au venit cu prelungire, m-a scos Gigi din lot, au fost multe. Penibilă situația, dar asta a fost. Nu am reușit să am o discuție directă cu Gigi Becali, știu că jucătorii când sunt transferați se duc la palat. Cu Gigi nu am stat niciodată”, a completat Giedrius Arlauskis.

