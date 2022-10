Cum a ajuns Cătălin Zmărăndescu să fie bodyguard-ul lui Gigi Becali: “Ai 300 de dolari şi mâine eşti la muncă!” Ce îi reproşează patronului FCSB: “Trebuia să chemăm poliţia!” Video

Ani de zile, Cătălin Zmărăndescu a fost omul care l-a păzit pe Gigi Becali, iar povestea a început înainte ca omul de afaceri să cumpere clubul Steaua. Totul s-a rupt după ce fostul luptător de K1 a ajuns în arest, în cazul furtului maşinii patronului FCSB.

Gala în urma căreia Cătălin Zmărăndescu a ajuns bodyguard-ul lui Gigi Becali: “Nu l-am bătut, l-am căsăpit”

Invitat la emisiunea “Fiţă cu Adiţă”, de pe canalul de YouTube “theXclusive”, Cătălin Zmărăndescu a vorbit despre momentul în care a ajuns să lucreze pentru , după o gală de box, la care actualul patron al FCSB a făcut un pariu cu Nuţu Cămătaru. La acea luptă, fostul campion de K1 l-a învins pe omul care era responsabil cu paza lui Gigi Becali.

“Ani mulţi în urmă. S-a făcut o gală, undeva pe la Agronomie, o gală de box, kickbox. Antrenorul pe care îl aveam la vremea respectivă era prieten cu Nuţu Cămătaru. Am înţeles că a fost un pariu între domnul Becali şi Nuţu Cămătaru, care are om mai bun, ceva de genul ăsta.

S-a făcut meciul ăsta şi, din ceea ce am înţeles la vremea respectivă, s-a pariat, fiecare pe al lui. Nu eram încă bodyguard-ul lui Gigi Becali. Făcusem câteva antrenamente pe la Nuţu Cămătaru, pe acasă, în zona unde avea el herghelia şi, poate, aşa considerau mulţi, că eram acolo, al lui. Nu, eram sportiv şi mergeam acolo unde mă chema antrenorul să fac antrenamente.

Partenerul meu de competiţe a fost şeful gărzilor de corp ale lui Gigi Becali, iar eu eram din partea lui Nuţu. Nu l-am bătut, l-am căsăpit. M-am dus la vestiar şi a intrat, nu o să uit niciodată, Gigi: ‘Tu, de azi, lucrezi pentru mine. Ai 300 de dolari salariu şi mâine eşti la muncă, ne vedem la Lido’.

N-am putut să scot un cuvânt, mă uitam ca prostul. Nu era la Steaua încă. După a venit Nuţu, cu antrenorul: ‘Du-te, că o să fie bine’. A doua zi m-am prezentat la muncă şi aşa a început viaţa mea lângă Gigi Becali”, a spus Cătălin Zmărăndescu.

Cât de mult s-a schimbat Gigi Becali: “După ce a intrat în politică, după ce a preluat Steaua, lucrurile au început să se schimbe foarte tare”

Cătălin Zmărăndescu l-a cunoscut pe Gigi Becali în perioada când omul de afaceri nu intrase încă în fotbal, dar nici în politică. Acesta susţine că acum patronul este un cu totul alt om faţă de perioada când luptătorul i-a devenit bodyguard.

“Vă spun clar, Gigi Becali pe care l-am cunoscut eu nu are nicio legătură cu cel de azi. Total diferit. Avea aceeaşi bunătate pe care o are şi acum, dar era un om care nu era uşor influenţabil de oricine la vremea respectivă.

După ce a intrat în politică, după ce a preluat Steaua, lucrurile au început să se schimbe foarte tare. Au fost tot felul de trepăduşi în jurul lui care îi dădeau care mai de care sfaturi. El fiind un tip destul de uşor influenţabil şi genul de om care se suceşte de la o decizie la alta repede”, a declarat fostul luptător.

Ce a învăţat Cătălin Zmărăndescu de la Gigi Becali

Chiar dacă l-a apărat pe Gigi Becali timp de ani de zile, Cătălin Zmărăndescu a dezvăluit că nu a învăţat nimic de la patronul vicecampioanei României. Cu toate acestea, nu regretă deloc perioada în care a lucrat pentru omul de afaceri.

“Cel mai de preţ lucru învăţat de la Gigi Becali? Nu ştiu, chiar nu m-am gândit niciodată. Am învăţat din întâmplările care s-au petrecut lângă el, dar de la el nu pot să spun că am învăţat ceva. Nu, nu am învăţat nimic de la el. Poate dărnicia pentru oameni, dar asta făceam şi înainte.

Cred că am acelaşi defect pe care îl are şi el, într-un fel. Cred prea mult în oameni şi în cei de lângă mine. Trebuie să fii un tâmpit să spui că regreţi ceea ce s-a întâmplat în viaţă. Nu am cum să regeret, altfel nu aş mai fi aici, unde sunt acum, în momentul meu de fericire totală. Nu o să regret niciodată”.

Singurul reproş al lui Cătălin Zmărăndescu faţă de scandalul furtului din 2009

Ruptura dintre Cătălin Zmărăndescu şi Gigi Becali s-a produs în 2009, când cei doi au fost implicaţi în “Dosarul Sechestrării de persoane”. Fostul luptător a fost arestat preventiv timp de 29 de zile, ca mai apoi să primească o condamnare de trei ani de închisoare cu suspendare. La 13 ani de la acel moment, acesta a dezvăluit care este singurul reproş pe care îl are faţă de Gigi Becali.

“Ştii ce înseamnă să fii loial cu ochii închişi? Ştii ce înseamnă să fii loial şi să nu se aprecieze lucrul ăsta? Aşa s-a întâmplat atunci. Nu am avut un salariu wow, dar am făcut multe lucruri lângă el.

Nu ştiu dacă i-aş reproşa ceva vizavi de mine, ci faptul că, indiferent ce-ai face, justiţia trebuie să-şi urmeze rolul. E adevărat, mergi pe premisa că am prins hoţul, dar dacă în momentul ăla, tu, domnul Becali, nu ai făcut declaraţie la poliţie că ţi s-a furat maşina, uite unde s-a ajuns.

Nu avea de unde să ştie el că se va ajunge la chestia asta. Logic, ai prins nişte hoţi şi ţi-ai recuperat bunul, dar legal este o infracţiune. Trebuia să chemăm poliţia, să facem declaraţie”, a concluzionat Cătălin Zmărăndescu.