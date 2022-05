Cum a ajuns PSG să cheltuie peste 700 de milioane de euro cu tripleta Messi-Neymar-Mbappe! Pe ce s-a dus suma astronomică

Tripleta Messi-Neymar-Mbappe părea să fie garanţia lui PSG pentru câştigarea Ligii Campionilor, însă campioana Franţei a părăsit competiţia încă din optimile de finală, când a fost eliminată de Real Madrid. Şeicii au cheltuit o sumă impresionantă pentru a avea cel mai tare trident al momentului, însă rezultatele au întârziat să apară.

PSG a cheltuit peste 700.000.000 de euro cu tripleta Messi-Neymar-Mbappe

Conducătorii lui PSG au început asamblarea tripletei în vara lui 2017, când Neymar şi Kylian Mbappe ajungeau pe “Parc des Princes”. Primul venea în schimbul unei sume record, în timp ce atacantul francez era adus, iniţial, sub formă de împrumut de la AS Monaco. În 2021, parizienii dădeau ultima lovitură şi îl aduceau pe Lionel Messi. Pentru a avea o linie stelară de atac, şeicii din Qatar au cheluit, în cinci ani, 716.913.080 de euro.

Câţi bani a chletuit PSG cu Neymar şi Kylian Mbappe

Neymar este primul membru al tripletei care a ajuns la PSG, după ce i-a fost plătită clauza de reziliere a contractului cu Barcelona. Şeicii scoteau 222.000.000 de euro din conturi, iar salariile brazilianului au fost pe măsură.

De-a lungul celor cinci sezoane petrecute pe “Parc des Princes”, Neymar a câştigat 198.297.000 de euro din salariile prevăzute în contract. Brazilianul a avut un prim acord care era scadent în vara acestui an, însă l-a prelungit, în vara lui 2021, până la finalul sezonului 2024-2025, ceea ce i-a mărit şi salariul.

Banii cheltuiţi de PSG cu Neymar

222.000.000 euro – transferul la PSG

37.941.000 euro – sezonul 2017-2018

38.360.000 euro – sezonul 2018-2019

36.500.000 euro – sezonul 2019-2020

36.500.000 euro – sezonul 2020-2021

48.996.000 euro – sezonul 2021-2022

TOTAL – 420.297.000 euro

Kylian Mbappe a fost, în primă fază, împrumutat de PSG de la AS Monaco, în sezonul 2017-2018, iar la finalul stagiunii a fost cumpărat definitiv. Parizienii au plătit 145.000.000 de euro pentru a efectua mutarea, însă francezul nu a beneficiat de salarii la fel de mari ca Neymar.

Atacantul de 23 de ani mai are contract până la finalul actualului sezon, după ce PSG a încercat să-l convingă să semneze o prelungire, dar fără succes, astfel că formaţia de pe “Parc des Princes” îl va pierde, cel mai probabil, gratis în această vară. În tricoul campioanei Franţei, Kylian Mbappe a câştigat 111.116.080 de euro din salarii.

Banii cheltuiţi de PSG cu Mbappe

145.000.000 euro – transferul la PSG

18.606.640 euro – sezonul 2017-2018

18.759.520 euro – sezonul 2018-2019

22.800.960 euro – sezonul 2019-2020

24.308.960 euro – sezonul 2020-2021

26.640.000 euro – sezonul 2021-2022

TOTAL – 256.116.080 euro

Lionel Messi a venit gratis, dar a avut al doilea cel mai mare salariu

În vara anului trecut, PSG îl transfera pe Lionel Messi din postura de jucător liber de contract, dar îi ofereau un salariu pe măsură. Presa internaţională anunţa că argentinianul urma să câştige 61.130.322 de euro pe an, înainte de plătirea taxelor. Recent, L’Equipe a dezvăluit că , astfel că acum a ajuns la 40.500.000 de euro pe an, sub banii primiţi de Neymar. Argetinianul mare are un an de contract cu PSG, înţelegerea fiind scadentă în vara lui 2023.

Banii cheltuiţi de PSG cu Messi

gratis – transferul la PSG

40.500.000 euro – sezonul 2021-2022

TOTAL – 40.500.000 euro

PSG, fiasco financiar în Liga Campionilor

Cu o tripletă de poveste, PSG era sigură că va câştiga Liga Campionilor, trofeu care nu a ajuns niciodată pe “Parc des Princes”, marele vis al şeicilor. Pe lângă trofeu, parizienii erau atenţi şi la sumele oferite de UEFA, iar un eventual succes ar fi adus peste 100.000.000 de euro.

PSG a terminat pe locul 2 în Grupa A şi a fost eliminată de Real Madrid în optimile de finală, după o prestaţie stelară a lui Karim Benzema în manşa retur, . Parizienii au trebuit să se mulţumească doar cu 65.705.846 de euro, departe de suma visată la începutul sezonului.