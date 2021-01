Cum a ajuns vaccinul COVID-19 în Alaska rurală! Eforturi supraomenești în lupta cu pandemia

FANATIK îți spune cum a ajuns vaccinul COVID-19 în Alaska rurală, o zonă aflată la capătul lumii și în care oamenii trăiesc la graniță cu necunoscutul. Cu toate acestea, virusul care a pus stăpânire pe întreaga planetă și-a găsit repede drum și în această parte a globului.

Culmea, vaccinul împotriva coronavirusului a ajuns în Alaska datorită ingeniozității și dedicării unei echipe de femei care lucrează în domeniul sănătății.

Vorbim despre o farmacistă, un medic și două asistente medicale care au călătorit într-o singură zi cu avionul, sania și snowmobilul pentru a livra antidotul oamenilor din nordul Alaskăi. La un moment dat al zilei, cu doar câteva ore de lumină rămasă și la temperaturi sub zero grade, echipa a fost nevoită să improvizeze.

După ce au ajuns cu o sanie la destinația finală, un localnic le-a întâmpinat pe femei și le-a indicat locul unde bătrânii așteptau să fie vaccinați.

„Este o provocare ca vaccinul să ajungă aici. Să-l ducem tocmai în aceste sătucuri implică un set complet nou de provocări și probleme logistice”, avea să spună Meredith Dean, una dintre cele care s-au înhămat la un asemenea traseu.

Pentru a ajunge la bătrânii care nu se puteau mișca și care necesitau practic o vizită la domiciliu, dr. Katrine Bengaard și o asistentă, Heather Kenison, au călătorit cu snowmobilul din sat în sat.

Kenison a trebuit să înfășoare vaccinul COVID-19 într-un plic de protecție și să-l pună sub palton pe durata traseului. L-a purtat ca pe un copil pentru că vaccinul ar fi înghețat la cât era de frig afară.

“Am făcut tot ce am putut, a trebuit să venim cu el și să ne facem treaba cât mai bine”, a declarat și Bengaard, parte a echipei care a gestionat distribuția vaccinului COVID-19 de la Kotzebue, la 33 de mile nord de Cercul Polar.

Bengaard și asistenta ei au imunizat în siguranță și cu succes un bătrân în vârstă de 92 de ani. Acesta le-a povestit chiar despre gripa spaniolă din 1918 care a decimat nativii din Alaska.

„A fost foarte important pentru familia ei să fie vaccinată, astfel încât să i se ofere o șansă mai bună pentru această pandemie”, a spus Bengaard. “Gripa din 1918 a fost cu adevărat devastatoare pentru unele dintre comunitățile de aici și a fost pur și simplu minunat să îi putem oferi asta”, a adăugat aceasta.

Cele patru femei au călătorit împreună sute de kilometri, în mai multe sate pentru a administra 65 de vaccinuri. Oamenii spun că a fost, mai degrabă, o faptă eroică în condițiile date.

„Trebuia să mergem de la mașină la o companie aeriană comercială, am fost ridicați într-un Sno-Go cu o sanie în spate, apoi am luat un charter, după care cu un vehicul cu patru roți cu o mică remorcă în spate, mai mult o sanie”, a declarat James Austin V, asistentă medicală.

Femeile au spus că vor continua să vină până când toată lumea va fi vaccinată. „Este doar o oportunitate atât de incredibilă de a lucra cu ei”, a spus Dean despre colegele sale.

Între timp și senatorul statului Alaska, Donny Olson, a fost vaccinat în apropierea casei sale din Golovin și a transmis vestea pe Facebook unde a mulțumit lucrătorilor din domeniul sănătății pentru eforturile depuse.

„Indiferent de circumstanțe, indiferent de vreme, ei merg acolo cu mașina de zăpadă, cu sania, cu barca, cu avionul, orice ar fi nevoie și pentru eforturile lor, sunt atât de recunoscător!”, a scris el.

În Homer, Alaska, un alt grup de asistente medicale a călătorit pe mare pentru a distribui vaccinurile. Deși majoritatea vaccinurilor au fost transportate în întreaga lume cu avioane pentru a ajunge în satele îndepărtate din Alaska a fost nevoie și de altceva.

Căpitanul Curt Jackson a spus că nu și-a dat seama că transporta vaccinuri COVID-19 și a crezut că este mai degrabă vorba despre o „plimbare accidentată”.

„Această femeie strânge puțin mai mult o cutie albastră”, a spus el în momentul în care și-a dat seama că transporta vaccinul. “Am redus viteza, am zâmbit, ne-am înțeles din priviri despre ce e vorba și am încercat să merg cât mai lent posibil”, a mai zis bărbatul.

An Alaskan Vaccine Story Thread @annezinkmd This morning conditions on Kachemak Bay prevented planes from flying so I got the honor of bringing our hard working medical staff and the precious blue box containing the best early Christmas present I could ask for… pic.twitter.com/7w78tuVfke

— Captain of Winter Jackson (@captaincurtjack) December 17, 2020