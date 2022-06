Cum a câștigat Romică Țociu primii bani: “Am făcut de toate, crede-mă!”

Vedeta de la Antena 1 încasa primele venituri la vârsta de numai 17-18 ani, când s-a angajat pe litoralul românesc. Concurentul emisiunii Te cunosc de undeva și umoristul care formează un cuplu cu Cornel Palade a vorbit despre acest aspect.

Ce a făcut Romică Țociu pentru primii bani. A fost înainte să devină actor

Romică Țociu a muncit prima oară la Marea Neagră, acolo unde avea să-l întâlnească pe colegul de scenă. a avut mai multe meserii, prima dintre ele fiind aceea de vânzător de gogoși pe litoralul românesc.

ADVERTISEMENT

„Primii bani i-am câștigat lucrând la mare. Vara plecam pe litoral şi vindeam gogoşi sau sucuri pe plajă. Am făcut parte şi din brigăzile artistice ale momentului. În clasa a 12-a, la proiectul de final, pe care trebuia să îl scrii tehnic.

Eu am reuşit să îl scriu cu mâna liberă. Le scriam colegilor din armată felicitări şi tot felul de texte… Am făcut de toate, crede-mă! Dintotdeauna mi-am dorit să fac actorie”, a declarat Romică Țociu pentru .

ADVERTISEMENT

Romică Țociu, recunoscător că este actor. Cum și-a descoperit pasiunea

Romică Țociu a lucrat mai târziu ca lăcătuș mecanic la CFR, în orașul natal, Craiova. Consacrarea în domeniu avea să vină odată cu spectacolele Teatrului de revistă Constantin Tănase, organizate în țară și în străinătate.

„Am început la 5 ani, când am furat cutia sertarului noptierei bunicii mele și am ieșit în fața porții cu o cutie și un acordeon și am început să cânt. După asta, am urcat pe scenă la un cinematograf de vară, am spus o poezie și am primit aplauze.

ADVERTISEMENT

În clasa a 12-a am primit rolul bufonului în A douăsprezecea noapte, după care am început să joc alături de amatori. Am făcut asta timp de 10 ani, am fost la toate marile festivaluri de umor din țară și am câștigat toate premiile. Am știut dintotdeauna că asta este meseria mea.

Unii s-ar bate cu pumnul în piept, spunând că marii actori sunt mentorii lor, dar pentru mine au fost aceia care m-au descoperit la grupul artistic CFR Craiova, pentru că au simțit în mine un mare potențial”, a completat actorul.