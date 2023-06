Cum a devenit Dan Șucu milionar. Și-a vândut casa cu 50.000 de dolari și a investit banii într-o afacere de succes

Dan Șucu, unul dintre cei mai cunoscuți oameni de afaceri din România, intrat în 2022 și în fotbal, a dezvăluit modalitatea prin care a ajuns să dețină o avere impresionantă.

Dan Șucu dezvăluie cum a ajuns milionar. A început prin a-și vinde casa cu 50.000 de dolari, bani investiți într-o afacere

, cu o avere estimată de Forbes la 120 de milioane de euro. La un podcast la care a fost invitat în urmă cu două zile, acesta a vorbit despre cum a reușit să strângă o adevărată avere.

Omul de afaceri a povestit pe larg ce a decis să facă la începutul anilor ’90. Născut în 25 aprilie 1963 în București, Dan Şucu a intrat pe piața afacerilor din România, imediat după Revoluție, cu gândul de a dezvolta o afacere care să-i asigure traiul.

Într-o perioadă în care economia țării era destul de instabilă, dată fiind perioadă post-comunistă, Șucu a decis să riște. Acesta și-a vândut casa pentru a face rost de 50.000 de dolari.

Mișcarea făcută în 1993 s-a dovedit a fi una inspirată. În prezent, după trei decenii, afaceristul este unul prosper. Dan Șucu deţine 26 de hypermarketuri şi magazine de mobilă şi 8 fabrici. În subordinea sa se află 2.300 de angajaţi. Dacă e să vorbim de cifra de afaceri a firmelor sale, aceasta se ridică la 200 de milioane de euro.

”În 1993, am început afacerea cu 50.000 de dolari, vânzându-mi casa. Acum 30 de ani și o săptămână am început. A urmat toată dezvoltarea. Să discut de 1 milion în 90-93, e un vis.

Cele mai mari insuccese au venit când am avut mai mulți bani decât am fost în stare să manageriez. Fiecare are o limită. Am început cu un magazin închiriat într-un complex comercial. Acum, aceeași oportunitate ar fi de 20 de ori mai scumpă, probabil. Dar ar fi nevoie și de o pricepere de 10 ori mai mare.

Atunci, puteai să faci greșeli, să înveți din greșelile tale și să adaptezi oferta ta și ceea ce aveai de făcut economic astfel încât să ai un rezultat corect. Competiția este astăzi mult mai dură. Trebuie să încerci mereu ceva nou, să vii cu ceva nou”, a declarat Dan Șucu în .

Dan Șucu, ambiții mari și în fotbal

În iunie 2022, clubul de fotbal Rapid București anunța că Dan Șucu este noul acționar al clubului. Acesta deține în prezent 50% din acțiunile clubului, la fel ca Victor Angelescu, cel aflat deja de mai mulți ani la clubul din Giulești.

În ceea ce-l privește pe acesta și-a anunțat obiectivele. Ele sunt extrem de îndrăznețe: readucerea titlului în Giulești. ”Vreau titlul în doi ani maxim. Ei (n.r. colegii din conducere) sunt mai tineri, eu am 60 de ani, nu vreau să aștept mult. Vrem să fim campioni, altceva nu ne interesează. Vrem să facem fanii mândri, dar să și câștigăm cum trebuie”, a spus Șucu, în 2022.