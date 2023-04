Cum a făcut Selly primul milion de dolari. Secretul a fost dezvăluit

Cum a făcut fostul prezentator de la Prima TV . Secretul a fost dezvăluit abia acum de artistul în vârstă de 22 de ani, care are o avere consistentă din filmările de pe Youtube și de pe alte rețele de socializare.

Cum a atins Selly primul milion de dolari. Misterul a fost elucidat chiar de tânărul vlogger, pe numele său Andrei Șelaru

Selly a spus cum a atins primul milion de dolari. Misterul a fost elucidat chiar de tânărul care susține că nu a fost împins de la spate de nimeni în această industrie, ci a fost singur încă de la bun început.

Într-un interviu acordat lui Radu Tudor a dezvăluit că a început să filmeze inițial drumețiile pe care le făcea cu familia sa din Craiova. Ulterior, vedeta s-a dezvoltat și a adunat bani de la marile companii care au început să colaboreze cu tinerii de pe Internet.

„Nu am fost împins de la spate. Eram singur, îmi montam singur camera. Eram eu cu mine și nu simțeam presiunea de a avea niște ochi asupra mea. M-am făcut remarcat pentru că am fost foarte serios, foarte riguros.

Nu am promis niciodată mai mult decât am făcut. Lumea de pe această piață mă știe pe mine ca fiind un om foarte serios, transparent și sincer. Acesta a fost capitalul, ulterior am investit în firme, în propriile producții și acțiuni.

Din 2016 până în 2019 eu am avut o creștere explozivă. De la 500 de abonați în 2016, am ajuns în 2019 să am două milioane”, a declarat Selly pentru . Vloggerul este unul dintre cei mai vizualizați în momentul de față.

Selly, venit lunar de 10.000 de euro din Youtube

Selly nu s-a ferit niciodată să vorbească despre averea strânsă până acum sau despre încasările pe care le are. Tânărul susține că are un venit lunar de aproximativ 10.000 de euro numai din vloggurile de pe canalul de Youtube.

Monetizarea îi aduce sume frumoși și pe alte rețele de socializare. În plus, cântărețul câștigă și de pe urma firmele sale. Privind în urmă vedeta își amintește că primii bani i-au intrat în conturi din Google Sense.

Este vorba de o sumă de numai 50 de dolari, primiți după un an de vlogging. Avea numai 12 ani, veniturile sale reușind să crească din ce în ce mai mult. La 17 ani avea deja un milion de abonați pe Youtube.