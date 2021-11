Cum a fost Edi Iordănescu forțat să plece de la FCSB: „Becali le-a dat liber jucătorilor. Se ducea degeaba la antrenament”

Edi Iordănescu nu mai este, de duminică, antrenorul FCSB, așa cum . Colaborarea dintre tehnician și club s-a încheiat după o săptămână de război dus pe toate fronturile, între patronul Gigi Becali și antrenor.

Edi Iordănescu i-a transmis lui Gheorghe Mustață că nu mai poate continua

Iordănescu jr a cedat și nu va primi niciun ban din clauza de reziliere de 500.000 de euro și nici salariul pe luna decembrie. Gheorghe Mustață, liderul galeriei FCSB, a făcut cunoscut modul în care Becali l-a determinat pe Iordănescu să plece.

„Am primit un mesaj de la Edi. Nu mai poate continua în stilul ăsta. Mi-a spus că a fost sunat de o anumită persoană și că mâine nu se va prezenta la bază niciun jucător și că, dacă el se duce acolo, nu are pe cine să antreneze. Nu vine nimeni la muncă.

Edi mi-a spus să transmit suporterilor că el nu poate afecta echipa, dar, în stilul ăsta, nu poate accepta ca cineva din familia lui să primească un telefon și să-i spună că mâine nu va fi nimeni la bază. Edi a zis că renunță la contract, renunță la tot”, a declarat Mustață, la Radio Sport 1, conform .

Gigi Becali spune că Iordănescu jr ar fi propus rezilierea contractului tehnicianului

Plecarea lui Iordănescu jr s-a produs exact în ziua în care , că nu el a propus rezilierea contractului tehnicianului.

„El a venit cu propunerea de a rezilia contractul cu FCSB. Că am vorbit nu știu ce de Budescu la televizor și există o clauză. I-am propus să îi plătesc salariul până în decembrie pentru reziliere amiabilă, acuma să vedem.

Am auzit că a scris pe Facebook ceva cu o clauză de 500.000. Dar să își pună pofta în cui. Eu nu îl dau afară. Ce, am luat-o razna să îi dau 500.000 de euro când mai are patru luni de contract?”

Mă duc la Bălăceanca dacă gândesc așa. Doamne ferește! Să doneze el ce bani vrea, eu nu îl dau afară. Eu am încredere în capacitățile lui de antrenor”, a declarat Gigi Becali pentru FANATIK.

Edi Iordănescu spune că interesul echipei și liniștea necesară sunt cele mai importante

La foarte scurt timp, . „Salut. Vă rog frumos să mă înțelegeți că nu mai pot comenta, nu pot din păcate răspunde nici la mesaje. Vă mulțumesc pentru interes și susținere, dar tot ce am avut de spus, am făcut-o în postarea de ieri.

De aici eu mă opresc cel puțin o perioadă în a face aprecieri și comentarii publice. În final tot ce contează este interesul echipei și liniștea necesară. Cu sau fără mine.

MM Stoica a fost tot timpul extrem de motivat și implicat, afirmă Edi Iordănescu

Intențiile mele au fost din prima zi exclusiv constructive și m-am trezit efectiv în acest moment neplăcut fără să fiu pregătit pentru asta. Focusul meu a fost total pentru echipă. O singură mențiune.

Pe MM Stoica eu l-am simțit toată perioada extrem de motivat, de implicat, aproape de mine și echipă și cu eforturi permanente pentru a ajuta la buna colaborare între mine și club/patron.

Edi Iordănescu îi roagă pe jucători să se detașeze de situație

PS: Pentru asta îi mulțumesc public și subliniez faptul că el nu a știut de schimbul de notificări și propunerea de încetare de comun acord. Cel puțin nu în prima fază atunci când s-a exprimat public.

Rog public jucătorii să fie total profesioniști, să încerce să se detașeze de situație, să își vadă de munca lor și așa cum le-am cerut mereu să aibă respect față de staff și toți oamenii din jurul echipei, trebuie să nu cadă la mijloc în această situație, să nu uite cine îi plătește și să aibă respect total față de patron și club/culori.

Viața merge înainte. Nu am văzut decât acum declarația patronului. Eu am trimis o notificare în care am spus că nu ințeleg atacurile publice, (a fost ți exprimarea publică a dânsului referitoare la contractul meu) și că doresc să știu dacă clubul are sau nu încredere și susținere în și pentru mine”, a scris Edi Iordănescu pe Facebook.