Cum a fost întâmpinată Georgiana Lobonț la o nuntă. Ce gest a făcut tatăl miresei

Îndrăgita solistă a povestit cum a fost întâmpinată la o nuntă în urmă cu câțiva ani. Cântăreața de muzică populară a scos la iveală gestul impresionant făcut de tatăl miresei, lucru care a uimit-o pe vedetă.

Cum a fost primită Georgiana Lobonț la un eveniment. Ce a făcut un bărbat

Georgiana Lobonț a rămas mută de uimire atunci când a descoperit ce a făcut un bărbat care se pregătea să devină socru mic. Tatăl miresei și-a pus casa la punct atunci când a aflat cine vine să cânte la fiicei sale.

„Am cântat la o nuntă undeva la țară, în județul Bistrița – Năsăud, acum vreo 2 sau trei ani. Tatăl miresei, pentru că acolo vine mirele, împreună cu nașii și cu un alai, cu foarte mulți nuntași după el de acasă, pe jos, după mireasă.

Când am ajuns acasă la mireasă să le cânt, era foarte obositor pentru noi, cântam de dimineață, până în următoarea dimineață.

Era foarte obositor pentru mine și am ajuns acasă și chiar când am intrat pe poartă tatăl miresei ne-a zis: Doamna Georgiana, să știți că săptămâna asta mi-am terminat casa că am știut că vine Georgiana Lobonț la mine acasă.

A zis că și-a terminat de dat decorativa pe casă și tot felul de chestii ca să arate casa superb că vine Georgiana Lobonț. La nunta aceea am și făcut vlog care chiar a făcut și multe vizualizări.

E de la nunta respectivă și se vede că totul e nou, oamenii săracii chiar s-au pregătit foarte mult de nunta aceea”, a mărturisit vedeta pentru .

Georgiana Lobonț, dezvăluiri de la evenimente

Georgiana Lobonț nu s-a oprit aici cu dezvăluirile de la la care a participat de-a lungul carierei sale și a declarat că la aceeași nuntă a jucat și rolul de prezentatoare. Vedeta i-a impresionat pe nuntași cu talentul său.

Foarte multă lume a auzit ulterior de această ”ispravă” și chiar a primit invitația de a fi moderatoare la petreceri, însă artista a refuzat acest lucru pentru că muzica este marea sa pasiune și lucrul la care se pricepe cel mai bine.