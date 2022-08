Georgiana Lobonț, despre obiceiurile inedite de la nunți! Sigur nu ai auzit de unele dintre aceste tradiții locale

Georgiana Lobonț este una dintre cîntărețele în vogă, din noua generație, care este invitată să susțină spectacole, dar merge să cânte și la evenimente private. Ea a vorbit despre un moment feeric de la o nuntă, dar și despre tradițiile nunților și ce îi place ei cel mai mult. Jucatul steagului în Maramureș i se pare un moment spectaculos.

merge peste tot la evenimentele la care este invitată să cânte. Ea a vorbit pentru despre nunțile la care cântă și tradiții. La luna dintre ele, a fost un moment care îți tăia răsuflarea pur și simplu. Petrecăreții au făcut o horă în jurul miresei și i-au ridicat rochia. Au dansat în jurul acesteia, creând o imagine ce se asemăna cu floarea de crin.

“A fost o idee de-a mea ca să fac show. Nu e neapărat o tradiție, avea mireasa o rochie foarte lungă(…) avea o rochiță senzațională și era foarte lungă, nu se putea mișca în ea, nu putea dansa și pe la jumătatea evenimentului, m-am gândit, când am cântat muzică de petrecere să o fac să poată să danseze și ea așa că i-am pus pe toți să pună mâna pe rochiță și să o ridice și să dansăm în jurul ei”, a povestit Georgiana Lobonț pentru WOWbiz.ro.

Cântăreața reușește să scoată pe ringul de dans, inclusiv persoane care susțin că nu știu să danseze. Le schimbă genul de muzică până ce aceștia se încumetă și ies la dans.

“Nu există nuntă la care să nu se distreze oamenii. Dacă nu vin pe ringul de dans, ceea ce se întâmplă destul de rar, mă bag eu printre mese și îi scot pe toți la dans. Le schimb genurile muzicale, de la populară, până la muzică de petrecere și muzică ușoară”, a spus

Georgiana Lobonț vorbește despre nunțile în Maramureș

Cântăreața susține că obiceiurile de la aceste evenimente diferă în funcție de zonă, dar și de la miri la miri. Unii dintre ei își doresc să fie extravaganți, în timp ce majoritatea aleg o petrecere tradițională. Artistaa vorbit și despre obiceiurile în Maramureș și ce îi place ei cel mai mult la nunțile din zone aceasta. Georgiana se referă la jucatul steagului și explică ce este acesta.

“De exemplu, în Maramureș se joacă steagul. Dimineața sunt băieți care joacă vreo 2-3 ore steagul, e un par îmbrăcat în tot felul de năframe și tot felul de brâuri. Bărbații dansează cu el, iar dimineața tot așa se face dezbroboditul miresei.

Se dă jos voalul miresei și se cântă o melodie specială, o doină, foarte mulți oameni plâng și miresica ia loc pe scaun, iar nașele din spate îi dau jos voalul și îi pun baticul, năframa. O transformă din fată în doamnă, în gospodină.

La mire se pune clopul, simbolizează că e stâlpul casei. Este frumos așa pentru că din acea zi ei formează o familie, dar pe de altă parte nici nu își doresc să își pună năframa și clopul pe cap și să renunțe la viața lor. Dar până la urmă, nașii îi conving și încep să forme”, a declarat Georgiana Lobonț.

Ce îi place cel mai mult artistei la o nuntă

Georgiana Lobonț a vorbit și despre obiceiurile în Craiova, dar și ce îi place cel mai tare la o nuntă. Îndrăgita cântăreață este fericită când vede că oamenii se distrează la nuntă.

“Sunt foarte multe obiceiuri. Câte am văzut pe unde am fost… la Craiova am cântat de curând și la ei obiceiul se face înainte, la început. Am mers și le-am cântat înainte să îi căsătorească preotul și tot așa nașul trebuie să-l bărbierească pe mire afară, în văzul tuturor, iar pe miresică a gătit-o nașa, i-a pus voalul în cap, la ei nu se pune năframa”, povestește artista.