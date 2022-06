Cum a fost surprins Tom Hanks după episodul cu tremuratul mâinii. Specialiștii spun că ar putea fi Parkinson

Actorul Tom Hanks a fost văzut în ipostază tulburătoare plimbându-se pe străzile din Manhattan. Actorul de 65 de ani avea haine largi și o șapcă, în timp ce părăsea locuința lui situată în Upper East Side.

Tom Hanks, apariție după ce a fost filmat cu un trmurat la mână

Apariția actorului vine la doar o zi după ce a fost filmat cu un tremur incontrolabil al mâinii în timp ce vorbea despre rolul său, cel al colonelului Tom Parker – managerului lui Elvis, în filmul biografic al lui Baz Luhrmann.

‘Nu există un loc mai bun în lume pentru a face un film decât chiar aici, pe Gold Coast’, a spus el, ascunzându-și mâna stângă în buzunar, care s-a văzut că tremura vizibil.

De asemenea, s-a putut observa și faptul că a pierdut mult în greutate, dar nu se știe dacă are legătură cu vreun rol pe care trebuie să îl joace sau nu, scrie care a publicat și un clip video cu actorul.

Tom Hanks este cunoscut pentru pregătirea temeinică pe care o are înainte de fiecare rol jucat și faptul că a mai slăbit în trecut pentru a juca un anumit personaj.

Tom Hanks ar putea avea Parkinson

Cea mai dramatică pierdere în greutate pe care a avut-o actorul a fost în anul 2000 când a slăbit 50 de kg pentru a juca în Castaway.

De asemenea, a mai pierdut și 35 de kg în 1933, pentru a juca în filmul Philadelphia.

Au existat însă și situațiile inverse, când actorul a trebuit să se îngrașe circa 30 de kg pentru filmul A League of Their Own din 1992.

Un specialist care a văzut imaginile cu tremuratul lui Tom Hanks a dezvăluit că acesta ar putea fi un semn timpuriu al bolii Parkinson.

„Parkinson ar fi pe primul loc în mintea majorității medicilor. S-ar putea crede că ar fi pe drumul spre cabinetul unui neurolog acum, dacă nu cumva este deja”, a spus specialistul Dr. Stuart Fischer.