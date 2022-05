Cum a încurcat Smiley momentul unui concurent Românii au talent. Mihai Bobonete: „Și dacă aveai orchestre de îngeri, tot prost cântai”

Adrian Munteanu are 33 de ani, locuiește în Brăila și este convins ca are multiple talente. Pe scena concursului difuzat pe Pro TV, el a vrut să cânte și să picteze. Nu i-a reușit ceea ce și-a propus, iar atitudinea lui i-a amuzat pe jurați, mai ales că a dat de înțeles că Smiley l-a încurcat.

Numărul unui concurent Românii au talent, încurcat de Smiley. Cum s-a întâmplat asta?

Adrian Munteanu locuiește în Brăila, dar afirmă cu mândrie că soția sa este din Anglia și că „a luat-o dintr-un magazin”, formulare ce i-a amuzat pe Smiley și Pavel Bartoș, gazdele emisiunii Românii au talent.

În ediția de vineri, 6 mai 2022, a show-ului, concurentul a dezvăluit că i-a plăcut întotdeauna să cânte, iar vocea sa a fost admirată chiar de preoții de pe Muntele Athos.

„Am început să cânt de mic copil, mergeam la biserică, am început și școala de cântăreți bisericești și am intrat la Seminarul Teologic din Galați.

Am fost în muntele Athos, am stat 4 luni. Am întâlnit oameni mari, oameni care nu acceptă pe oricine în vizită și acolo cântam”, a afirmat concurentul Românii au talent.

Înainte să ajungă în fața juraților, Adrian Munteanu l-a rugat pe Smiley să dea play unei piese pe care o avea pe telefon, într-un moment anume. Numai că, iubitul Ginei Pistol nu a înțeles prea bine instrucțiunile, încurcând puțin numărul concurentului.

„Am mai multe talente, deocamdată vă zic două, pictez, mă calmează foarte mult, și cânt. N-am niciun nerv acum”, a spus Adrian înainte să înceapă prestația, iar Dragoș Bucur l-a întrebat dacă trebuie să-l enerveze înainte.

Mihai Bobonete: „Și dacă aveai orchestre de îngeri, tot prost cântai”

au oprit numărul concurentului, iar Smiley și Pavel Bartoș au intervenit, mărturisind, în glumă, că ei sunt vinovați de faptul că Adrian nu a avut un moment așa cum a visat.

„Eu sunt de vină. Înainte să intru pe scenă mi-a dat un telefon să dau drumul la piesă, în căști, ca să poată să se concentreze. Și eu am apăsat, dar nu am văzut că era pe mute”, a explicat Smiley.

Adrian Munteanu a mai primit o șansă să cânte, cu toate că Andra, Mihai Bobonete, Dragoș Bucur și Andi Moisescu știau deja verdictul. Mai mult, chiar înainte de asta, i-a mărturisit că s-ar fi descurcat la fel cu sau fără cască.

„Eu cred acum, sincer, dar să nu te superi pe mine…Nu vreau să te enervezi să iasă vreun Mona Lisa acuma…Cred că dacă aveai 10 căști în ureche și orchestre de îngeri care să-ți cânte piesa asta pe negativ, tot la fel de prost o cântai cu vocea. Iartă-mă că-ți spun”, a spus Mihai Bobonete.